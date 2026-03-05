Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thay đổi ở lễ hội chùa Hương 2026

  • Thứ năm, 5/3/2026 11:42 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Xuồng điện đã đăng ký, đăng kiểm đầy đủ và người điều khiển có chứng chỉ hành nghề vào thí điểm phục vụ du khách ngay trong lễ hội chùa Hương năm 2026.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã làm việc với UBND xã Hương Sơn, HTX Dịch vụ du lịch chùa Hương và Công ty cổ phần ô tô TMT về việc sử dụng đò điện tại Lễ hội chùa Hương..

Chua Huong anh 1

Đò chèo tay tại Lễ hội chùa Hương 2026.

Theo đó, các đơn vị thống nhất nghiên cứu sản xuất khoảng 20 phương tiện chạy điện có thiết kế tải trọng, vận tốc khai thác tương đương với đò truyền thống (có thể nghiên cứu thí điểm vận tốc khai thác lớn hơn nhưng không ảnh hưởng các phương tiện khác khi di chuyển và cảnh quan môi trường), đồng thời nghiên cứu lắp đặt trạm sạc điện, phương thức sạc điện phù hợp.

Công ty cổ phần ô tô TMT đề xuất phương án cải tạo đò chèo tay bằng cách lắp động cơ điện. Tuy nhiên, các bên không thống nhất được các nội dung liên quan như tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng; yêu cầu đối với người điều khiển; quy định về tốc độ tối đa và biển báo hạn chế tốc độ; tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy nổ…

Sau đó, HTX Dịch vụ du lịch chùa Hương đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đóng tàu Cường Quý đóng mới 20 xuồng điện, dự kiến bàn giao trước 6 xuồng giai đoạn từ nay đến ngày 24/3/2026.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép đưa các xuồng điện đã đăng ký, đăng kiểm đầy đủ và người điều khiển có chứng chỉ hành nghề vào thí điểm phục vụ du khách ngay trong lễ hội chùa Hương năm 2026.

Múa 'Con đĩ đánh bồng' ở hội làng tại Hà Nội

Chiều 25/2, lễ hội truyền thống làng Triều Khúc (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân với màn trai làng giả gái, mặt hoa da phấn, đeo trống đánh bồng độc đáo.

06:13 26/2/2026

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 kéo dài 10 ngày

Hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo các điều kiện.

06:56 5/2/2026

Cái nhìn mới về mối quan hệ gia đình

Bằng cách chia sẻ những câu chuyện, tình huống đã từng tham vấn, tiến sĩ Choi Kwang Huyn mang đến những cái nhìn mới về mối quan hệ gia đình thông qua cuốn sách Hai mặt của gia đình. Cuốn sách phân tích, mổ xẻ hàng loạt những tình huống xoay quanh cuộc sống gia đình như: ngoại tình, chứng nghiện một điều gì đó, lựa chọn người bạn đời tương đồng... Từ đó, sách giúp độc giả nhận thức đầy đủ nguyên nhân của sự việc, đồng thời tìm được cách chấp nhận và xoa dịu những tổn thương trong lòng.

https://tienphong.vn/le-hoi-chua-huong-2026-bo-sung-nhieu-do-dien-thay-the-do-cheo-tay-post1824918.tpo

Trần Hoàng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Chùa Hương Chùa Hương Lễ hội

    Đọc tiếp

    Hai nu sinh tu vong do truot chan xuong dap nuoc hinh anh

    Hai nữ sinh tử vong do trượt chân xuống đập nước

    6 giờ trước 20:30 5/3/2026

    0

    Chiều 5/3, 6 học sinh ở phường Văn Phú (tỉnh Lào Cai) rủ nhau đến khu vực đập nước thuộc phường Âu Lâu để chơi. Trong lúc vui chơi, 2 nữ sinh không may trượt chân, ngã xuống khu vực nước sâu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý