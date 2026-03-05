Dỡ công trình trái phép trước lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã triển khai tháo dỡ công trình nhà rường gỗ dựng sai phép trước khu vực lăng mộ Hoàng thái hậu Từ Dụ.

Theo ghi nhận, việc tháo dỡ được thực hiện từ chiều 3/3 hoàn toàn bằng phương pháp thủ công nhằm bảo đảm an toàn cho di tích. Nhóm nhân công tiến hành bóc tách lớp ngói liệt trên mái, sau đó vận chuyển từng phần xuống khu vực hồ bán nguyệt để tập kết. Dự kiến công tác hoàn trả nguyên trạng mặt bằng sẽ kéo dài đến ngày 7/4.

Nhân viên bắt đầu tháo dỡ nhà hoàng ốc trước lăng Hoàng Thái hậu Từ Dụ.

Trước đó, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ thuộc quần thể Lăng vua Thiệu Trị đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ tháng 6/2024.

Tuy nhiên, sau quá trình trùng tu, dư luận phản ánh việc xuất hiện một nhà rường gỗ đặt trước khu vực Bửu thành lăng Hoàng hậu Từ Dụ và một cổng chào bằng gỗ tại lối vào khu di tích.

Sau khi dư luận phản ánh, UBND thành phố Huế thống nhất, trước mắt cho phép tạm thời giữ nguyên hiện trạng công trình nhằm phục vụ người dân và du khách chiêm bái di tích trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Hết dịp Tết, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải tháo dỡ công trình, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, bảo đảm giữ gìn yếu tố gốc của di tích ngay sau ngày 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ (tức sau ngày 3/3).

Đối với hạng mục công trình tại lăng vua Thiệu Trị, UBND thành phố Huế yêu cầu đơn vị khẩn trương lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024 và các văn bản hướng dẫn. Hồ sơ phải được gửi Sở Văn hóa, Thể thao để trình UBND thành phố Huế báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét, cho ý kiến.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế giao Sở Văn hóa, Thể thao giám sát chặt chẽ quá trình tháo dỡ và các hạng mục liên quan, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục pháp lý và bảo vệ nguyên trạng di tích.