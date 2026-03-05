Bãi rác lớn nhất Thanh Hóa bao giờ nhận rác trở lại?

Khu xử lý rác thải Đông Nam tại phường Đông Quang dự kiến sẽ mở cửa tiếp nhận rác trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động.

Từ trước Tết Nguyên đán 2026, nhiều người dân phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, dựng lều, căng bạt, chặn xe ngay trước cổng Nhà máy xử lý rác thải Đông Nam để bày tỏ sự phản đối hoạt động của nhà máy.

Không khí ô nhiễm khiến các hộ dân lân cận nhà máy luôn trong trạng thái cửa đóng then cài. Ảnh: Đình Anh.

Tình trạng rác tồn đọng, bốc mùi hôi nồng nặc và ruồi nhặng xuất hiện dày đặc đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sức khỏe của người dân địa phương. Không khí ô nhiễm khiến các hộ dân ngụ cư lân cận nhà máy luôn trong trạng thái cửa đóng then cài.

Ông Lê Trọng Tuấn (trú thôn Hạnh Phúc Đoàn, phường Đông Quang) cho biết gia đình ông sống gần khu xử lý rác và nhiều năm qua phải "sống chung" với ô nhiễm môi trường. “Ngoài việc mùi hôi thối tỏa ra từ bãi rác trong nhà máy thì thời gian gần đây tình trạng ruồi nhặng xuất hiện dày đặc, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân, nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hàng ngày, chúng tôi phải che đậy thức ăn, đồ dùng sinh hoạt để chống lại ruồi nhặng”, ông Tuấn bức xúc giãi bày. Nhiều hộ dân khác cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ phát sinh dịch bệnh khi môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Trước thực trạng trên, từ ngày 20/2, nhà máy đã buộc phải tạm dừng tiếp nhận rác mới để tập trung xử lý lượng rác tồn đọng và khắc phục các vấn đề môi trường. Ông Trần Văn Hòa, Tổng giám đốc Công ty ECOTECH - đơn vị vận hành Khu xử lý rác thải Đông Nam - thừa nhận trong quá trình tiếp nhận và xử lý rác đã nhiều lần phát sinh mùi hôi, ruồi nhặng, gây ảnh hưởng đến người dân.

Theo ông Hòa, công suất thiết kế của nhà máy chỉ ở mức 500 tấn rác/ngày, tuy nhiên trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026, lượng rác tiếp nhận có lúc lên tới 1.200 tấn/ngày. Vì lượng rác quá lớn đã dẫn tới tình trạng ùn ứ, làm gia tăng mùi hôi và tạo điều kiện cho ruồi nhặng sinh sôi. Những ngày qua, đơn vị đã tăng cường phun khử khuẩn, rắc chế phẩm sinh học để hạn chế mùi và côn trùng. Tuy nhiên, do đang vào mùa sinh sản của ruồi nên số lượng côn trùng phát sinh vẫn nhiều, gây khó khăn cho công tác kiểm soát. Hiện tại, khu xử lý vẫn còn tồn khoảng 2.000 tấn rác và đang chờ ý kiến chỉ đạo từ cơ quan chức năng trước khi hoạt động trở lại.

Chiều 4/3, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, cho hay Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp cùng Công ty ECOTECH đánh giá hiện trạng và đề ra phương án khắc phục cụ thể.

Khu xử lý rác thải Đông Nam dự kiến sẽ mở cửa tiếp nhận rác trở lại vào ngày 6/31.

Bà Nguyễn Thị Minh Huệ (Trưởng phòng Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) thông tin các đơn vị chức năng đã trực tiếp kiểm tra, làm việc với nhà máy và yêu cầu xây dựng phương án xử lý triệt để mùi hôi, kiểm soát ruồi nhặng cũng như xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng. “Sở Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa, dự kiến cho phép nhà máy tiếp nhận rác trở lại từ ngày 6/3”, bà Huệ nói.

Liên quan đến khả năng người dân tiếp tục phản đối khi nhà máy hoạt động trở lại, bà Huệ cho biết thêm cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã có kế hoạch tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ các biện pháp khắc phục đã được triển khai. Đồng thời, các phương án đảm bảo an ninh trật tự cũng được chuẩn bị nhằm tránh tái diễn tình trạng chặn xe rác như thời điểm trước và trong Tết Nguyên đán 2026.

Khu xử lý rác thải Đông Nam hoạt động từ tháng 9/2014 theo hình thức chôn lấp, do Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa quản lý, vận hành và được xem là bãi rác lớn nhất tỉnh. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh và lượng rác thải sinh hoạt ngày càng tăng, áp lực đối với khu xử lý này ngày một lớn.