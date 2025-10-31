Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa kéo dài trong 6h (từ đêm tới sáng ngày 7/10) phổ biến từ 50 tới 100 mm, có nơi cao hơn như trạm Sóc Sơn 157,2 mm, trạm Mễ Trì 100,2 mm...