Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung, hất văng máy đo CSGT

  • Thứ ba, 28/10/2025 13:12 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, người phụ nữ tăng ga lái xe máy vào sân nhà dân, liên tục viện cớ né kiểm tra và hất văng máy đo nồng độ cồn của CSGT xuống đất.

Ngày 28/10, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông tin về đoạn video người phụ nữ không chấp hành đo nồng độ cồn của lực lượng Cảnh sát giao thông Thái Nguyên đang lan truyền trên mạng xã hội.

Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn mức 0,738 mg/lít khí thở.

Theo xác minh, lúc 20h47 ngày 26/10, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên làm nhiệm vụ trên tuyến tỉnh lộ 261 (đoạn km45+800) ra hiệu lệnh dừng kiểm tra xe máy biển số 20D1-236.xx do chị Dương Thị Hồng X. (29 tuổi, trú xã Tràng Xá, Thái Nguyên) cầm lái.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, người này tăng ga lái xe chạy vào sân nhà dân ven đường. Tại đây, chị X. nhiều lần viện cớ, không hợp tác đo nồng độ cồn, rồi hất thiết bị đo nồng độ cồn của cảnh sát giao thông xuống đất.

Sau khi tổ công tác kiên quyết yêu cầu kiểm tra, kết quả cho thấy chị X. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,738 mg/lít khí thở, gần gấp đôi mức vi phạm kịch khung theo quy định tại Nghị định 168.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với chị X. Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền 8-10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Công an phường Phổ Yên đang tiếp tục làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh, cản trở lực lượng thi hành công vụ để xử lý nghiêm.

Người đàn ông đạp ngã nữ tài xế xe ôm công nghệ ở Bình Dương Nguyễn Trọng Long là người đạp ngã chị L.T.C.L (26 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ) trên đường Lê Hồng Phong (phường Phú Lợi) vào sáng 17/6, khiến dư luận phẫn nộ.

Xử phạt nữ ca sĩ dừng xe giữa đường, hút 'bóng cười' trước mặt CSGT

Nữ tài xế Đ.K.T là một ca sĩ đã ngồi trên ghế lái và lấy ba quả bóng chứa khí N2O (bóng cười) ra hút trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và người dân ở Đà Nẵng.

14:32 21/10/2025

Danh tính nữ tài xế lái ôtô tông Chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong

Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur) là tài xế lái ôtô mang BKS 47A- 461.73 tông chết ông Lê Phước Toàn (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng).

11:33 4/10/2025

Nữ tài xế cố thủ trong ôtô ở Bình Dương đã đến công an làm việc

Chiếc ôtô lưu thông vào làn đường ngược chiều, cản trở các phương tiện khác, song tài xế không di chuyển mà cố thủ trong xe, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

06:25 24/9/2025

https://vtcnews.vn/nu-tai-xe-vi-pham-nong-do-con-vuot-muc-kich-khung-hat-vang-may-do-cua-canh-sat-ar983692.html

Văn Chương/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Chay nha o Ha Noi, mot nguoi tu vong hinh anh

Cháy nhà ở Hà Nội, một người tử vong

33 phút trước 12:58 28/10/2025

0

Sáng 28/10, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà nằm trong ngõ 78 phố Quang Tiến (phường Tây Mỗ, TP Hà Nội), khiến một người tử vong.

