Cứu nam sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy giữa trời đông

  • Thứ bảy, 3/1/2026 21:10 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Tiếp nhận tin báo từ người dân về việc nam sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tổ chức cứu nạn.

Cán bộ, chiến sĩ tiếp cận nạn nhân đưa lên ca nô.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Vào khoảng hơn 15h ngày 3/1, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 nam giới nhảy cầu Vĩnh Tuy.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 1 ca nô chữa cháy, 1 xe cứu thương cùng 8 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai phao cứu hộ, tiếp cận và đưa nạn nhân lên ca nô, đồng thời tổ chức sơ cấp cứu ban đầu và đưa vào Bệnh viện 108 cấp cứu.

Nạn nhân được đưa vào viện kiểm tra sức khỏe. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên T.M.L (SN 1986, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội). Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

https://tienphong.vn/ha-noi-canh-sat-kip-thoi-cuu-nan-nam-sinh-nhay-cau-vinh-tuy-giua-troi-dong-gia-ret-post1809989.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nhảy cầu Vĩnh Tuy Hà Nội Nam sinh nhảy cầu Nhảy cầu tự tử Nhảy cầu Vĩnh Tuy Cứu nam sinh Nam sinh tự tử

