Danh tính nữ tài xế lái ôtô tông Chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong

  • Thứ bảy, 4/10/2025 11:33 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur) là tài xế lái ôtô mang BKS 47A- 461.73 tông chết ông Lê Phước Toàn (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng).

Khoảnh khắc chủ tịch xã ở Đắk Lắk bị tông tử vong Tối 3/10, ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, đã tử vong sau tai nạn giao thông trong lúc làm nhiệm vụ.

Ngày 4/10, lãnh đạo UBND xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) đã có báo cáo ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng tử vong khi làm nhiệm vụ.

Danh tính nữ tài xế tên Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú xã Ea Ktur). Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi gây tai nạn, Lê Thị Cẩm Chi đã rời khỏi hiện trường nhưng hiện đã đến cơ quan chức năng để trình diện.

Xe tong chu tich xa anh 1

Theo báo cáo, vào tối 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng có xảy trận mưa rất lớn làm ngập lụt cục bộ tại Km16+650 QL27 thuộc địa phận Thôn 4, xã Dray Bhăng phía trước Trường THPT Y Jut làm ùn tắc giao thông.

Ông Lê Phước Toàn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng cùng với Đoàn công tác của UBND xã thực hiện phân luồng giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường.

Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ, vào khoảng 21h25, ông Toàn đã bị ôtô BKS 47A- 461.73 do Lê Thị Cẩm Chi lái theo hướng Lắk đi Buôn Ma Thuột tông.

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bênh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng do chấn thương quá nặng nên không qua khỏi, ông Toàn đã từ trần vào lúc 22h9 phút tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

UBND xã Dray Bhăng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị xem xét công nhận liệt sĩ đối với ông Lê Phước Toàn, người hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý, điều tra vụ việc.

