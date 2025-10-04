Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch UBND xã ở Đắk Lắk tử vong khi điều tiết giao thông

  • Thứ bảy, 4/10/2025 09:27 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, đã tử vong sau tai nạn giao thông trong lúc làm nhiệm vụ.

Sáng 4/10, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, đã tử vong sau tai nạn giao thông trong lúc làm nhiệm vụ.

Trước đó, tối 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng xuất hiện mưa lớn khiến đoạn Km16+800 Quốc lộ 27 (trước Trường THPT Y Jut) bị ngập sâu. Để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc, ông Toàn cùng một số cán bộ xã trực tiếp ra hiện trường phân luồng giao thông, tổ chức chống ngập.

Xe tong chu tich xa anh 1

Hình ảnh camera ghi lại ông Toàn đang điều tiết giao thông.

Khoảng 21h30, trong lúc đang làm nhiệm vụ, ông Toàn bị một ôtô con chạy tốc độ cao từ phía sau tông thẳng, hất văng hơn 10 m. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng không qua khỏi.

Ngay trong đêm, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại bệnh viện để động viên, chia sẻ cùng gia đình ông Toàn trước mất mát to lớn này.

Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, sự hy sinh của ông Lê Phước Toàn được ghi nhận là tấm gương tận tụy vì dân, không quản hiểm nguy để bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông trong mưa lũ.

