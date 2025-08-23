Cô gái tử vong khi xe máy tông đuôi container ở TP.HCM

Ngày 23/8, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm hai người thương vong, vừa xảy ra trên địa bàn.
|
Hiện trường vụ tai nạn.
Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường NE2 (phường Thới Hòa, TP.HCM).
Tuyến đường này có 10 làn xe, trong đó mỗi bên hai làn dành cho xe máy, có dải phân cách. Chiếc xe máy do thanh niên điều khiển không đi đúng làn đường quy định, đã chạy vào làn ôtô rồi tông vào đuôi xe đầu kéo container.
Cú tông mạnh khiến hai người ngồi trên xe máy ngã nhào xuống đường, hậu quả khiến cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương rất nặng.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cảnh sát giao thông sau đó đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý
Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.
Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.