Cô gái tử vong khi xe máy tông đuôi container ở TP.HCM

Nam thanh niên điều khiển xe máy, chở theo cô gái chạy vào làn ôtô, đã tông vào đuôi xe đầu kéo container. Vụ tai nạn khiến hai người thương vong.

Ngày 23/8, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm hai người thương vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường NE2 (phường Thới Hòa, TP.HCM).

Tuyến đường này có 10 làn xe, trong đó mỗi bên hai làn dành cho xe máy, có dải phân cách. Chiếc xe máy do thanh niên điều khiển không đi đúng làn đường quy định, đã chạy vào làn ôtô rồi tông vào đuôi xe đầu kéo container.

Cú tông mạnh khiến hai người ngồi trên xe máy ngã nhào xuống đường, hậu quả khiến cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương rất nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cảnh sát giao thông sau đó đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ nữ sinh viên tử vong ở TP.HCM Sáng 22/8, trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1A cũ), phường Thới An, TP.HCM xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy, khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ.