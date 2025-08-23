Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cô gái tử vong khi xe máy tông đuôi container ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 23/8/2025 15:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nam thanh niên điều khiển xe máy, chở theo cô gái chạy vào làn ôtô, đã tông vào đuôi xe đầu kéo container. Vụ tai nạn khiến hai người thương vong.

Ngày 23/8, Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm hai người thương vong, vừa xảy ra trên địa bàn.

Xe may tong container TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường NE2 (phường Thới Hòa, TP.HCM).

Tuyến đường này có 10 làn xe, trong đó mỗi bên hai làn dành cho xe máy, có dải phân cách. Chiếc xe máy do thanh niên điều khiển không đi đúng làn đường quy định, đã chạy vào làn ôtô rồi tông vào đuôi xe đầu kéo container.

Cú tông mạnh khiến hai người ngồi trên xe máy ngã nhào xuống đường, hậu quả khiến cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương rất nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cảnh sát giao thông sau đó đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ nữ sinh viên tử vong ở TP.HCM Sáng 22/8, trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1A cũ), phường Thới An, TP.HCM xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt và xe máy, khiến một nữ sinh viên tử vong tại chỗ.

Xác minh clip xe ba gác 'cõng' ôtô trong hẻm nhỏ ở TP.HCM

Ngày 22/8, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang xác minh đoạn video ghi cảnh một xe ba gác chở ôtô 4 chỗ, gây xôn xao mạng xã hội.

10 giờ trước

Hai cuộn thép hàng chục tấn rơi xuống đường, đè bẹp xe máy ở TP.HCM

Trong lúc ôm cua tại vòng xoay ngã 5 Hắc Dịch, hai cuộn thép hàng chục tấn từ xe đầu kéo rơi xuống đường, đè bẹp xe máy trước cửa hàng Điện máy Xanh.

24:1456 hôm qua

Mưa kéo dài, đường phố TP.HCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy

Sáng 21/8, nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập úng sau trận mưa dông dài từ rạng sáng, khiến hàng loạt xe chết máy, giao thông hỗn loạn.

11:30 21/8/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/doi-nam-nu-thuong-vong-khi-di-vao-lan-o-to-roi-tong-duoi-container-post1771844.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe máy tông container TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Cô gái tử vong Xe máy tông container Xe máy làn container Xe máy đâm container Thới Hòa TP.HCM

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý