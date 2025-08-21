Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Mưa kéo dài, đường phố TP.HCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy

  • Thứ năm, 21/8/2025 11:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 21/8, nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập úng sau trận mưa dông dài từ rạng sáng, khiến hàng loạt xe chết máy, giao thông hỗn loạn.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơn mưa bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng 21/8, chỉ trong nửa tiếng, nước mưa đã gây ngập trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM. Các tuyến Song Hành, Nguyễn Văn Quá (quận 12 cũ), Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp cũ) đều bị ngập sâu.

Mua ngap Sai Gon TP.HCM anh 1

Nước ngập sâu trên đường Phan Huy Ích đoạn qua phường Tân Sơn.

Nghiêm trọng nhất là đường Phan Huy Ích (đoạn qua phường Tân Sơn, quận Tân Bình cũ), nước dâng hơn nửa mét, kéo dài gần 2 km. Dòng nước cuồn cuộn cuốn theo rác thải, bùn đất, tạo sóng lớn mỗi khi ôtô chạy qua, đe dọa an toàn người đi xe máy.

Anh Tuấn (ngụ phường Gò Vấp) kể phải dắt bộ xe máy gần một cây số để tìm chỗ sửa. “Cứ nghĩ đi sớm để tránh kẹt xe, ai ngờ lại vướng biển nước, vừa mệt vừa trễ giờ làm”, anh nói.

Chị Lan (ngụ An Nhơn) cho hay khi di chuyển trên đường Phan Huy Ích, xe chị chết máy. Đang loay hoay dắt bộ, một ôtô chạy qua khiến sóng nước đánh mạnh, làm cả chị và xe ngã xuống đường. “May có vài người đi ngang giúp dựng xe lên, chứ lúc đó tôi hoảng loạn, không biết tính sao”, chị nhớ lại.

Mua ngap Sai Gon TP.HCM anh 2

Nước ngập sâu, có đoạn sâu hơn nửa bánh xe máy.
Mua ngap Sai Gon TP.HCM anh 3

Xe "chết máy" la liệt trong cơn mưa kéo dài.
Mua ngap Sai Gon TP.HCM anh 4

Người dân bì bõm dắt xe lội nước. Ảnh: CTV.
Mua ngap Sai Gon TP.HCM anh 5

Hàng loạt xe chết máy trên đường Phan Huy Ích đoạn qua phường Tân Sơn.
Mua ngap Sai Gon TP.HCM anh 6

Hàng quán ế ẩm do tình trạng mưa kết hợp ngập úng.
Mua ngap Sai Gon TP.HCM anh 7

Giao thông rối loạn do ngập úng trên đường.
Mua ngap Sai Gon TP.HCM anh 8Mua ngap Sai Gon TP.HCM anh 9

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu do mưa kéo dài suốt nhiều giờ.
Mua ngap Sai Gon TP.HCM anh 10

Cơ quan khí tượng dự báo trong hôm nay và những ngày cuối tuần, mưa dông có xu hướng gia tăng tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ. Ảnh minh họa: CTV.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa trên hầu khắp khu vực TP.HCM.

Dự báo trong buổi sáng 21/8, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 25 tới 60 mm, có nơi trên 70 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Từ nay đến 23/8, miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

6 giờ trước

Miền Bắc sắp đón mưa dông

Từ chiều tối và đêm nay (20/8), miền Bắc lại đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to.

28:1701 hôm qua

Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ hôm nay, mưa lớn kéo dài

Dự báo chiều nay (18/8), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ. Từ sáng nay đến sáng 20/8, miền Bắc hứng chịu mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 tới 170 mm.

06:55 18/8/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/mua-keo-dai-duong-pho-tphcm-ngap-sau-hang-loat-xe-chet-may-post1771150.tpo

Hữu Huy/Tiền Phong

Mưa ngập Sài Gòn TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Mưa ngập TP.HCM Mưa ngập sâu TP.HCM Mưa ngập Sài Gòn

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý