Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Từ nay đến 23/8, miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nắng gián đoạn, vào chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Miền Bắc có mưa rải rác trong chiều và đêm nay (21/8).

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ sáng nay có mưa rải rác, chiều và đêm nay có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 tới 40 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 26-29 độ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong hai ngày 22-23/8, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày nắng gián đoạn.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TP.HCM hôm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Lượng mưa hôm nay ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ 15 tới 30 mm, có nơi trên 80 mm. Dự báo trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa nhiều vào chiều và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to.