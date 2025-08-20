Xu thế thời tiết mới nhất trên cả nước dịp lễ Quốc khánh 2/9

Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ ngày 1-5/9, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, khả năng có mưa dông vào chiều tối và đêm; ngày phổ biến ít mưa, có nắng gián đoạn.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ban ngày phổ biến ít mưa. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thời tiết trên cả nước dịp lễ Quốc khánh 2/9, dự báo ban ngày phổ biến ít mưa, có khu vực nắng gián đoạn; tuy nhiên vào chiều tối và đêm khả năng có mưa dông.

Cụ thể, cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong khoảng thời gian chính của dịp lễ, từ ngày 1-5/9, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, khả năng có mưa dông vào chiều tối và đêm; ngày phổ biến ít mưa, có nắng gián đoạn.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng được nhận định thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông.

Về diễn biễn thời tiết từ nay đến ngày 31/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ đêm 20-23/8, nhiều khả năng khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong giai đoạn từ ngày 24/8-27/8, thời tiết ở khu vực Bắc Bộ mưa giảm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trong khoảng thời gian này phổ biến 31-34 độ C.

Từ sau ngày 27/8, dự báo tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, mưa có thể tăng trở lại; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ C.

Tại khu vực Trung Bộ, từ ngày 20-23/8, thời tiết phổ biến trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Giai đoạn từ ngày 24-28/8, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng trở lại; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-35 độ, song chưa có dấu hiệu của nắng nóng diện rộng.

Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo ngày 20/8 có mưa rào và dông vài nơi, trời nắng; từ ngày 21/8-28/8 nhiều ngày có mưa dông vào buổi chiều và tối.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 28-32 độ C; riêng khu vực Nam Bộ phổ biến từ 32-35 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cũng lưu ý ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang có các nhiễu động hoạt động mạnh có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới, bão, sau đó có khả năng di chuyển vào Biển Đông tác động đến thời tiết của khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày cuối tháng Tám.

Do vậy, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cập nhật trên website www.nchmf.gov.vn, các thông tin giám sát thời tiết và cảnh báo tức thời dông, sét trên website www.iweather.gov.vn.