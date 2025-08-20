Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Miền Bắc sắp đón mưa dông

  • Thứ tư, 20/8/2025 08:49 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Từ chiều tối và đêm nay (20/8), miền Bắc lại đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Miền Bắc có thể đón mưa dông rải rác trong chiều tối nay, cục bộ có mưa to.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 28-31 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo từ 21-23/8, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác theo từng đợt, xen lẫn trời nắng gián đoạn, cục bộ một số khu vực sẽ xuất hiện mưa to đến rất to.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, ít mưa, riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, ít mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong các ngày 22-23/8, khu vực Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

TP.HCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong chiều tối những ngày tới, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

