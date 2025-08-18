Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ hôm nay, mưa lớn kéo dài

Dự báo chiều nay (18/8), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ. Từ sáng nay đến sáng 20/8, miền Bắc hứng chịu mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 tới 170 mm.

Sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã đi vào khu vực phía nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Dự báo trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi qua đảo Hải Nam. Khoảng chiều nay, áp thấp nhiệt đới tiến vào vịnh Bắc Bộ.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Đến 1h ngày 19/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km, đi vào biên giới Việt - Trung, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tình hình mưa dông trên đất liền diễn biến phức tạp.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá từ hôm nay đến đêm 19/8 mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-130 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, có nơi trên 70 mm. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Sáng 20/8, mưa mở rộng ra toàn miền Bắc và Thanh Hóa với cường độ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 tới 40 mm, có nơi trên 100 mm.

Mưa lớn kéo dài đến sáng 20/8 ở miền Bắc. Ảnh: Nam Giang.

Tại Nghệ An, ngày và đêm 18/8 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30- 60 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Hà Tĩnh và Quảng Trị trong ngày 18/8 vẫn có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi mưa rất to trên 80 mm. Từ đêm 18/8, mưa giảm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 27-29 độ.

Thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ngày hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn, vào chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 tới 30 mm, có nơi trên 80 mm. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

TP.HCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

Nhiều khu vực ở TP.HCM xuất hiện mưa lớn Tối 5/8, sau những ngày nắng nóng oi bức, một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống TP.HCM khiến một số khu vực nhanh chóng rơi vào cảnh ngập sâu, giao thông bị ảnh hưởng.