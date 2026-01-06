Báo công an khi tài khoản bất ngờ tăng 250 triệu đồng

Bà Võ Thị Minh Tân (SN 1970), trú xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) bất ngờ khi tài khoản ngân hàng đứng tên mình tăng 250 triệu đồng nên lập tức trình báo với công an xã.

Ngày 6/1, Công an xã Nghĩa Đồng cho hay đã xác minh và kết nối để một công dân trú tại địa bàn hoàn trả số tiền nhận được từ một người chuyển nhầm.

Bà Võ Thị Minh Tân hoàn trả khoản tiền trước sự chứng kiến của đại diện Công an xã Nghĩa Đồng. Ảnh: Công an xã Nghĩa Đồng.

Theo đó, trưa 5/1 chị Trương Khánh Linh (SN 2000), trú xã Hùng Châu (Nghệ An) trong lúc thực hiện thao tác chuyển tiền qua ứng dụng cài trên điện thoại thì vô tình chuyển nhầm 250 triệu đồng vào một tài khoản mang tên Võ Thị Minh Tân.

Khi chị Linh đang tìm cách liên hệ với người nhận thì bà Tân, trú xóm 2, xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) đã chủ động trình báo với công an.

Tiếp nhận tin, Công an xã Nghĩa Đồng thực hiện thủ tục xác minh và xác nhận người chuyển nhầm là chị Trương Khánh Linh. Cùng ngày, bà Tân đã được Công an xã Nghĩa Đồng hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện hoàn trả số tiền đầy đủ.

“Tôi cảm ơn chị Võ Thị Minh Tân và Công an xã Nghĩa Đồng đã giúp nhận lại khoản tiền chuyển khoản nhầm...”, nội dung thư cảm ơn của chị Linh có đoạn.

Công an xã Nghĩa Đồng đánh giá hành động của bà Tân là tấm gương sáng, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa trong cộng đồng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần tương trợ, nghĩa tình trong đời sống.

Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện thao tác chuyển tiền qua tài khoản cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi quyết định giao dịch.