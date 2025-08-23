Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xác minh clip xe ba gác 'cõng' ôtô trong hẻm nhỏ ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 23/8/2025 06:47 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Ngày 22/8, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang xác minh đoạn video ghi cảnh một xe ba gác chở ôtô 4 chỗ, gây xôn xao mạng xã hội.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe ba gác chở ôtô 4 chỗ trong hẻm. Do hẻm nhỏ, phương tiện cồng kềnh này chiếm hết lối đi, khiến các xe máy phải chen chúc, né tránh.

Ba gac cong oto TP.HCM anh 1

Hình ảnh cắt từ clip.

Sự việc được cho là xảy ra vào chiều 21/8 tại đường Thạnh Xuân 52 (phường Thới An, quận 12, TP.HCM). Người dân đã quay lại hình ảnh sau đó đăng tải lên mạng xã hội, gây nhiều chú ý và bàn luận.

Hiện Đội CSGT Bình Triệu đã mời chủ xe ba gác đến trụ sở để làm rõ và xử lý theo quy định.

Tự ngã sau phanh, người đàn ông đánh tài xế ôtô gãy sống mũi ở TP.HCM

Sau cú ngã trước đầu xe ôtô, nam thanh niên không những chửi bới mà còn xông tới đấm liên tiếp vào mặt anh T. khiến nạn nhân bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi, bỏ xe chạy lấy người.

09:23 18/8/2025

Ôtô chuyển hướng sang phải khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ

Khi đến ngã ba, chiếc ô tô chuyển hướng sang phải, va chạm với xe máy đang đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến người đi xe máy tử vong.

12 giờ trước

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế che biển ôtô bằng chữ 'Happy Wedding'

Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ôtô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

06:41 19/8/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/xac-minh-clip-xe-ba-gac-cong-o-to-trong-hem-nho-o-tphcm-post1771732.tpo

Nguyễn Dũng - Trí Viễn/Tiền Phong

Ba gác cõng ôtô TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Thới An TP.HCM Ba gác cõng ôtô

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý