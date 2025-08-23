Xác minh clip xe ba gác 'cõng' ôtô trong hẻm nhỏ ở TP.HCM

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe ba gác chở ôtô 4 chỗ trong hẻm. Do hẻm nhỏ, phương tiện cồng kềnh này chiếm hết lối đi, khiến các xe máy phải chen chúc, né tránh.
|
Hình ảnh cắt từ clip.
Sự việc được cho là xảy ra vào chiều 21/8 tại đường Thạnh Xuân 52 (phường Thới An, quận 12, TP.HCM). Người dân đã quay lại hình ảnh sau đó đăng tải lên mạng xã hội, gây nhiều chú ý và bàn luận.
Hiện Đội CSGT Bình Triệu đã mời chủ xe ba gác đến trụ sở để làm rõ và xử lý theo quy định.
