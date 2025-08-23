Xác minh clip xe ba gác 'cõng' ôtô trong hẻm nhỏ ở TP.HCM

Ngày 22/8, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang xác minh đoạn video ghi cảnh một xe ba gác chở ôtô 4 chỗ, gây xôn xao mạng xã hội.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe ba gác chở ôtô 4 chỗ trong hẻm. Do hẻm nhỏ, phương tiện cồng kềnh này chiếm hết lối đi, khiến các xe máy phải chen chúc, né tránh.

Hình ảnh cắt từ clip.

Sự việc được cho là xảy ra vào chiều 21/8 tại đường Thạnh Xuân 52 (phường Thới An, quận 12, TP.HCM). Người dân đã quay lại hình ảnh sau đó đăng tải lên mạng xã hội, gây nhiều chú ý và bàn luận.

Hiện Đội CSGT Bình Triệu đã mời chủ xe ba gác đến trụ sở để làm rõ và xử lý theo quy định.