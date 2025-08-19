Xử phạt 23 triệu đồng tài xế che biển ôtô bằng chữ 'Happy Wedding'

Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ôtô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Ngày 18/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) lập biên bản xử phạt 23 triệu đồng đối với tài xế ôtô Hyundai Santa Fe che biển số bằng dòng chữ "Happy Wedding".

Chiếc xe che biển số khi đi trên cao tốc.

Hồi 11h45 cùng ngày, tại Km236+700 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc một xe ôtô con hiệu Hyundai Santa Fe lưu thông có dấu hiệu vi phạm.

Qua kiểm tra, xác minh, tổ công tác mời chủ xe và lái xe lên làm việc. Lái xe thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện gắn biển số không đúng quy định.

Tài xế tại cơ quan công an.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 lập biên bản vi phạm đối với lái xe về hành vi: Điều khiển xe gắn biển số không đúng quy cách theo quy định. Với lỗi vi phạm này, lái xe sẽ bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe, phương tiện đang bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT đề nghị người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký, quản lý và sử dụng biển số xe, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.