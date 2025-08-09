Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
CSGT truy tìm chủ xe Mercedes gắn nơ hồng, cố tình che biển số

  • Thứ bảy, 9/8/2025 15:38 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đang xác minh chiếc ôtô hiệu Mercedes gắn phụ kiện nơ hồng kích thước lớn ở đuôi xe, nhằm che biển số.

Ngày 9/8, Cục CSGT xác minh, tìm chủ xe ôtô màu trắng, cố tình dán phụ kiện nơ hồng nhằm che biển số, chạy trên phố ở Hà Nội.

Oto no hong Ha Noi anh 1

Xe ôtô gắn nơ hồng kích thước lớn ở đuôi xe nhằm che biển số.

Theo Cục CSGT, bước đầu cơ quan chức năng xác minh chủ xe là N.T.H. (trú ở Mê Linh, Hà Nội) và đề nghị tới Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm việc.

Đại diện Cục CSGT cho hay, hiện nay vẫn còn một số chủ xe, tài xế ôtô sử dụng cách dán, che biển số để tránh phạt nguội, phương thức ngày một tinh vi.

Nghị định 168 quy định xử phạt người điều khiển ôtô gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 26 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc ôtô màu trắng hiệu Mercedes GLC 300 mang BKS 30F-443.xx lưu thông trên đường phố Hà Nội. Đáng chú ý, phía đuôi xe được gắn chiếc nơ hồng kích thước lớn, che mất hai số cuổi của biển số.

Nhiều người cho rằng, mặc dù chiếc xe đắt tiền nhưng chủ xe cố tình dùng phụ kiện che biển số nhằm trốn trách việc bị phạt nguội do vi phạm giao thông.

Tài xế công nghệ lao xe vào chốt CSGT thoát khỏi kẻ 'ngáo đá'

Bị 'kẻ ngáo' đá tỏ thái độ hung hăng, liên tục hăm dọa, tài xế Grab ôtô đã nhanh trí tấp xe vào chốt của CSGT để được giúp đỡ.

24 giờ trước

Cho ra khỏi lực lượng cán bộ CSGT vì phát ngôn thiếu chuẩn mực

Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều chuyển công tác ra khỏi lực lượng CSGT đối với một cán bộ vì đã có lời lẽ thiếu chuẩn mực với một người đi đường.

13:00 7/8/2025

Phát ngôn thiếu chuẩn mực, một cán bộ CSGT Đắk Lắk bị điều chuyển

Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều chuyển một cán bộ ra khỏi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) vì phát ngôn thiếu chuẩn mực với dân; đồng thời tiếp tục xác minh để xử lý kỷ luật theo quy định.

16:51 6/8/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

