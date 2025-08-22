Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô chuyển hướng sang phải khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ

  Thứ sáu, 22/8/2025 20:00 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Khi đến ngã ba, chiếc ô tô chuyển hướng sang phải, va chạm với xe máy đang đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến người đi xe máy tử vong.

Ngày 22/8, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT (công an tỉnh Đắk Lắk) đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông vừa xảy trên địa bàn, khiến một người tử vong.

Oto chuyen huong Dak Lak anh 1

Xe máy kẹt dưới gầm ôtô. Ảnh: Công an.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h52 cùng ngày, tại Km123+30 QL26 (ngã ba giao nhau với Tỉnh lộ 9, thuộc xã Krông Pắc).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, ôtô mang biển số 47C-368.29 do tài xế T.V.H. (SN 1982, trú xã Dang Kang, Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng từ Buôn Ma Thuột về Ea Kar.

Khi đến ngã ba nói trên, ôtô đã chuyển hướng sang phải và va chạm với xe máy biển số 47F3-4278 do N.V.Đ. (SN 1981, trú xã Krông Pắc) điều khiển, đang đi cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ.

Huỳnh Thủy/Tiền Phong

