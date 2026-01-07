Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Biển hiệu cửa hàng Viettel Store đổ sập ở Đắk Lắk

  • Thứ tư, 7/1/2026 12:16 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Một biển hiệu của cửa hàng Viettel Store tại xã Ea Kao (Đắk Lắk) đổ sập vào sáng 7/1, khiến một phụ nữ bị thương nặng và nhiều phương tiện hư hỏng.

Ngày 7/1, lãnh đạo UBND xã Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn do biển hiệu một cửa hàng kinh doanh bất ngờ sập, khiến một người dân bị thương nặng.

Bien Viettel Store do sap anh 1

Biển hiệu đổ sập khiến một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h45 cùng ngày, biển hiệu của cửa hàng Viettel Store tại khu vực ngã ba giao nhau giữa đường Y Wang và Lê Duẩn đổ sập xuống mặt đường. Vụ việc khiến nhiều xe máy, ôtô đang đậu bên dưới bị hư hỏng, đồng thời đè trúng một người dân.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị T. (SN 1965, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Bien Viettel Store do sap anh 2

Nhiều xe máy và ôtô bị hư hỏng.

Theo anh Dương Văn Phong (SN 2000, con trai bà T.), thời điểm xảy ra sự việc, anh cùng mẹ vừa vào cửa hàng Viettel Store mua điện thoại. Khi cả hai vừa rời khỏi cửa hàng thì biển hiệu sập xuống. Anh Phong kịp thời chạy ra ngoài nên thoát nạn, riêng mẹ anh bị biển hiệu đè trúng, bị thương nặng.

Lãnh đạo UBND xã Ea Kao cho biết, hiện Phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phối hợp với Công an xã đang tiến hành kiểm tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời khắc phục sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực.

