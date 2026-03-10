Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Va quẹt giao thông, rượt đuổi 'đánh hội đồng' tài xế ôtô ở TPHCM

  • Thứ ba, 10/3/2026 15:17 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Ngày 10/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh hai người đàn ông rượt đuổi, đánh một tài xế ô tô giữa đường, gây náo loạn khu vực.

Theo nội dung clip và thông tin người đăng tải chia sẻ trên Facebook, sự việc xảy ra vào chiều 9/3 trên đường Phan Xích Long. Thời điểm này, hai người đàn ông đang chở nhau trên xe máy thì bất ngờ va chạm với một ôtô 7 chỗ đang đậu bên phải đường.

Sau khi va quẹt, người đàn ông mặc áo trắng ngồi sau xe máy đã rượt đuổi và đánh tài xế ôtô. Ít phút sau, người đàn ông đi cùng cũng lao vào tấn công tài xế ôtô.

Danh hoi dong anh 1

Vụ việc diễn ra trên tuyến đường có mật độ lưu thông cao nên đã thu hút khá đông người hiếu kỳ theo dõi.

Theo người quay clip, người đàn ông mặc áo trắng ngồi phía sau xe máy có biểu hiện say xỉn khi vụ việc xảy ra.

Cơ quan chức năng địa phương đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định.

