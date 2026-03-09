Tránh xe đạp điện, xe tải lật ngang trên quốc lộ

Sáng 9/3, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một xe ôtô tải bị lật ngang giữa đường, làm giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Ôtô tải lật ngang trên mặt đường quốc lộ 1.

Vào khoảng gần 10h ngày 9/3, một xe ôtô tải 65C-141.XX chở theo hàng chục bao thức ăn thủy sản lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây. Khi phương tiện này lưu thông đến địa bàn xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp thì bất ngờ xuất hiện một xe đạp điện do một người phụ nữ điều khiển băng qua đường. Phát hiện tình huống bất ngờ phía trước, tài xế xe tải lập tức đánh lái để né tránh va chạm. Tuy nhiên, do quán tính và tải trọng hàng hóa lớn, ôtô tải bị chao đảo mạnh rồi lật ngang ngay trên mặt đường.

Tại hiện trường, xe tải nằm chắn ngang quốc lộ 1A, án ngữ cả hai hướng lưu thông từ TP.HCM đi miền Tây và chiều ngược lại. Hàng chục bao thức ăn thủy sản trên phương tiện này bị đổ tràn ra mặt đường. Một số biển báo giao thông gần đó cũng bị đổ ngã sau vụ tai nạn.

Hàng hóa trên xe tràn xuống mặt đường.

Sự cố khiến nhiều phương tiện khi đi ngang khu vực phải di chuyển chậm hoặc tìm cách né tránh, làm giao thông qua đoạn đường này trở nên khó khăn trong một thời gian. Vụ tai nạn tuy không gây thiệt hại về người, nhưng phương tiện và hàng hóa trên xe bị hư hỏng đáng kể.

Lực lượng cảnh sát giao thông - công an tỉnh Đồng Tháp đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và hỗ trợ tài xế khắc vụ tai nạn.