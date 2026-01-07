Vụ va chạm giữa 2 xe đầu kéo và 2 xe tải tại giao lộ Lê Lợi - Dương Công Khi, xã Hóc Môn (TP.HCM) khiến tài xế bị thương, giao thông ùn tắc kéo dài.

Ngày 7/1, trên địa bàn xã Tân Hiệp (TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa bốn ô tô, gồm hai xe đầu kéo container và hai xe tải, khiến một người bị thương, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô tại xã Tân Hiệp.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, các phương tiện chạy trên đường Lê Lợi theo hướng về đường Lê Quang Đạo. Khi đến giao lộ Lê Lợi - Dương Công Khi (thuộc địa bàn xã Hóc Môn), các xe xảy ra va chạm liên hoàn với nhau.

Cú va chạm mạnh khiến các phương tiện hư hỏng nặng, nằm chắn giữa giao lộ. Tại hiện trường, một xe tải cỡ nhỏ bị biến dạng nghiêm trọng phần đầu, dính chặt vào phía sau thùng container. Mảnh vỡ từ các phương tiện văng ra mặt đường, gây cản trở việc lưu thông.

Theo nhân chứng tại hiện trường, tài xế điều khiển xe tải nhỏ bị thương và mắc kẹt trong cabin sau va chạm. Người dân xung quanh đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực giao lộ có mật độ phương tiện khá đông, khiến dòng xe ùn ứ cục bộ, các phương tiện di chuyển chậm.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, phân luồng, điều tiết giao thông và tổ chức công tác khám nghiệm. Các phương tiện liên quan sau đó được di dời để giải tỏa hiện trường, hạn chế tình trạng ùn tắc kéo dài.

Trước đó, ngày 5/1, tại khu vực gần giao lộ đường Trần Đình Xu (đại lộ Võ Văn Kiệt, TP.HCM), xảy ra va chạm giữa xe tải và ô tô con, khiến một phương tiện lật ngửa, giao thông qua khu vực ùn ứ.

Theo hình ảnh camera hành trình ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc, xe tải đang lưu thông đúng làn đường thì bị ô tô con chạy cùng chiều va chạm từ phía sau, tại phần đuôi xe. Sau va chạm, xe tải bị mất lái, leo lên dải phân cách, trong khi ô tô con lật ngửa trên mặt đường.

Tài xế ô tô con bị thương nhẹ và được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi xe.