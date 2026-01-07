Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mưa trái mùa xối xả, xe chết máy la liệt ở TP.HCM

  • Thứ tư, 7/1/2026 06:24 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Chiều 6/1, mưa trái mùa kéo dài nhiều giờ trút xuống TP.HCM khiến hàng loạt tuyến đường khu vực phía Tây thành phố ngập nặng, nhiều xe chết máy, người dân bì bõm lội nước về nhà.

Từ giữa giờ chiều 6/1, mưa lớn bất ngờ xuất hiện trên diện rộng tại TP.HCM. Cơn mưa kéo dài với vũ lượng lớn đã khiến nhiều tuyến đường khu vực phía Tây thành phố rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các phường Phú Định, An Lạc và Bình Trị Đông.

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường như Phạm Đức Sơn (phường Phú Định), Hồ Học Lãm, Võ Văn Kiệt (đoạn từ Hồ Học Lãm đi An Dương Vương, phường An Lạc), đường Sinco và một đoạn quốc lộ 1 (phường Bình Trị Đông) bị ngập sâu. Nước thoát chậm khiến nhiều đoạn đường nhanh chóng biến thành “sông”, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

Mua trai mua TP.HCM anh 1

Đường Phạm Đức Sơn, đoạn trước trường THPT chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định, phường Phú Định, ngập do mưa trái mùa.
Mua trai mua TP.HCM anh 2Mua trai mua TP.HCM anh 3

Người xe bì bõm lội nước trên đường Phạm Đức Sơn (đoạn trước trường THPT chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định).

Đáng chú ý, trên đường Hồ Học Lãm, đoạn dài hơn 500 m gần giao lộ Võ Văn Kiệt bị ngập sâu từ 40 tới 60 cm. Hàng loạt xe máy bị chết máy giữa dòng nước đen ngòm, người dân phải dắt bộ trong cơn mưa nặng hạt. Giờ tan tầm trở nên hỗn loạn khi dòng người, xe chen chúc tìm đường thoát khỏi khu vực bị ngập.

Mua trai mua TP.HCM anh 4
Mua trai mua TP.HCM anh 5

Một đoạn đường Hồ Học Lãm "hóa sông" sau cơn mưa trái mùa kéo dài.
Mua trai mua TP.HCM anh 6

Người dân bì bõm lội nước đưa xe thoát khỏi điểm ngập sâu.

Anh Nguyễn Văn Hòa (ngụ phường Phú Định) vừa dắt xe ra khỏi đoạn ngập, cho biết: “Tôi đi làm về tới đây thì nước đã ngập gần nửa bánh xe. Chạy thêm vài chục mét là xe tắt máy, mưa trái mùa mà lớn quá, trở tay không kịp”.

Cùng cảnh ngộ, chị Lê Thị Thu Trang (ngụ phường An Lạc) chia sẻ: “Ngày thường đoạn này mưa lớn là ngập nhưng hôm nay mưa kéo dài nên nước ngập rất nhanh”.

Mua trai mua TP.HCM anh 7
Mua trai mua TP.HCM anh 8Mua trai mua TP.HCM anh 9

Hàng loạt xe chết máy khi qua điểm ngập trên đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc.

Hàng loạt xe chết máy khi qua điểm ngập trên đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc.

Mua trai mua TP.HCM anh 10

Người dân dừng xe tìm cách khởi động lại động cơ.
Mua trai mua TP.HCM anh 11

Mưa lớn trái mùa khiến nhiều đoạn đường nước ngập sâu hơn bánh xe.
Mua trai mua TP.HCM anh 12

Xe chết máy liên tục giữa dòng nước đen.
Mua trai mua TP.HCM anh 13

Đến khoảng 17h, nhiều khu vực ở phía Tây TP.HCM tiếp tục có mưa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa trái mùa là do khu vực Nam Bộ (bao gồm TP.HCM) đang nằm ở rìa phía nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa và rìa phía bắc của rãnh áp thấp xích đạo. Sự kết hợp với hoàn lưu của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây cùng nhiễu động gió đông duy trì đã tác động mạnh đến thời tiết khu vực, gây mưa trái mùa vào chiều tối.

Bàng hoàng phát hiện người lạ tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Mở cửa đi làm, gia chủ bàng hoàng phát hiện một người đàn ông lạ mặt nằm bất động trên ghế đá trước nhà. Gọi nhiều lần nhưng không thấy người này phản ứng, chủ nhà trình báo cơ quan chức năng.

15 giờ trước

Người bán hoa quả treo cổ trên cây ở TP.HCM

Sáng 6/1, Công an xã Bà Điểm phối hợp các đơn vị, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra trường hợp tử vong tại khu đất trống ven đường Kênh Tiêu - Bà Điểm 1, xã Bà Điểm.

16 giờ trước

Ôtô lật chắn ngang đường, kẹt xe dài hơn 2 km ở TP.HCM

Một tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và ôtô con trong cơn mưa chiều 5/1 đã khiến đại lộ Võ Văn Kiệt, trục giao thông huyết mạch Đông - Tây của TP.HCM rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

34:2051 hôm qua

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

