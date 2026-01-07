Mưa trái mùa xối xả, xe chết máy la liệt ở TP.HCM

Chiều 6/1, mưa trái mùa kéo dài nhiều giờ trút xuống TP.HCM khiến hàng loạt tuyến đường khu vực phía Tây thành phố ngập nặng, nhiều xe chết máy, người dân bì bõm lội nước về nhà.

Từ giữa giờ chiều 6/1, mưa lớn bất ngờ xuất hiện trên diện rộng tại TP.HCM. Cơn mưa kéo dài với vũ lượng lớn đã khiến nhiều tuyến đường khu vực phía Tây thành phố rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các phường Phú Định, An Lạc và Bình Trị Đông.

Theo ghi nhận của phóng viên, các tuyến đường như Phạm Đức Sơn (phường Phú Định), Hồ Học Lãm, Võ Văn Kiệt (đoạn từ Hồ Học Lãm đi An Dương Vương, phường An Lạc), đường Sinco và một đoạn quốc lộ 1 (phường Bình Trị Đông) bị ngập sâu. Nước thoát chậm khiến nhiều đoạn đường nhanh chóng biến thành “sông”, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

Đường Phạm Đức Sơn, đoạn trước trường THPT chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định, phường Phú Định, ngập do mưa trái mùa.

Người xe bì bõm lội nước trên đường Phạm Đức Sơn (đoạn trước trường THPT chuyên năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định).

Đáng chú ý, trên đường Hồ Học Lãm, đoạn dài hơn 500 m gần giao lộ Võ Văn Kiệt bị ngập sâu từ 40 tới 60 cm. Hàng loạt xe máy bị chết máy giữa dòng nước đen ngòm, người dân phải dắt bộ trong cơn mưa nặng hạt. Giờ tan tầm trở nên hỗn loạn khi dòng người, xe chen chúc tìm đường thoát khỏi khu vực bị ngập.

Một đoạn đường Hồ Học Lãm "hóa sông" sau cơn mưa trái mùa kéo dài.

Người dân bì bõm lội nước đưa xe thoát khỏi điểm ngập sâu.

Anh Nguyễn Văn Hòa (ngụ phường Phú Định) vừa dắt xe ra khỏi đoạn ngập, cho biết: “Tôi đi làm về tới đây thì nước đã ngập gần nửa bánh xe. Chạy thêm vài chục mét là xe tắt máy, mưa trái mùa mà lớn quá, trở tay không kịp”.

Cùng cảnh ngộ, chị Lê Thị Thu Trang (ngụ phường An Lạc) chia sẻ: “Ngày thường đoạn này mưa lớn là ngập nhưng hôm nay mưa kéo dài nên nước ngập rất nhanh”.

Hàng loạt xe chết máy khi qua điểm ngập trên đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc.

Hàng loạt xe chết máy khi qua điểm ngập trên đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc.

Người dân dừng xe tìm cách khởi động lại động cơ.

Mưa lớn trái mùa khiến nhiều đoạn đường nước ngập sâu hơn bánh xe.

Xe chết máy liên tục giữa dòng nước đen.

Đến khoảng 17h, nhiều khu vực ở phía Tây TP.HCM tiếp tục có mưa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân gây mưa trái mùa là do khu vực Nam Bộ (bao gồm TP.HCM) đang nằm ở rìa phía nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa và rìa phía bắc của rãnh áp thấp xích đạo. Sự kết hợp với hoàn lưu của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây cùng nhiễu động gió đông duy trì đã tác động mạnh đến thời tiết khu vực, gây mưa trái mùa vào chiều tối.