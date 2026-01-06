Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người bán hoa quả treo cổ trên cây ở TP.HCM

  • Thứ ba, 6/1/2026 15:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 6/1, Công an xã Bà Điểm phối hợp các đơn vị, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra trường hợp tử vong tại khu đất trống ven đường Kênh Tiêu - Bà Điểm 1, xã Bà Điểm.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, một người dân khi đi cắt rau răm tại khu vực ruộng gần đường Kênh Tiêu - Bà Điểm 1, hoảng hốt phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ven đường. Sự việc lập tức được trình báo cơ quan chức năng.

Treo co tren cay TP.HCM anh 1

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Người thân cho biết, nạn nhân làm nghề bán trái cây dạo. Hàng ngày, ông thường đến chợ đầu mối Hóc Môn lấy hàng rồi chở đi bán trên các tuyến đường quanh khu vực.

Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

https://tienphong.vn/nguoi-ban-hoa-qua-chet-treo-co-tren-cay-ven-duong-o-tphcm-post1810613.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Treo cổ trên cây TP.HCM TP.HCM Treo cổ Tự tử Treo cổ trên cây Tự tử Tp.HCM Treo cổ TP.HCM

    Đọc tiếp

    Dinh chi bar Bluesea Beach o Nha Trang hinh anh

    Đình chỉ bar Bluesea Beach ở Nha Trang

    1 giờ trước 15:07 6/1/2026

    0

    Liên quan vụ nhóm nhân viên cầm xẻng đe dọa du khách nước ngoài tại bãi biển Nha Trang, UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đình chỉ hoạt động quán Bluesea Beach.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý