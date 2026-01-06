Bàng hoàng phát hiện người lạ tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Mở cửa đi làm, gia chủ bàng hoàng phát hiện một người đàn ông lạ mặt nằm bất động trên ghế đá trước nhà. Gọi nhiều lần nhưng không thấy người này phản ứng, chủ nhà trình báo cơ quan chức năng.

Trưa 6/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra một trường hợp tử vong trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, khi mở cửa đi làm, chủ nhà trên đường Nguyễn Xiển, đoạn trước hẻm 862 thuộc phường Long Bình, phát hiện một người đàn ông lạ mặt nằm bất động trên ghế đá trước cửa nhà.

Gọi nhiều lần nhưng không thấy người này phản ứng, chủ nhà trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng y tế cùng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định người đàn ông đã tử vong. Nạn nhân khoảng 40-50 tuổi, mặc áo thun, quần dài thun, trên người không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Chủ nhà cho biết không quen biết nạn nhân.

Công an TP.HCM đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.