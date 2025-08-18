Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tự ngã sau phanh, người đàn ông đánh tài xế ôtô gãy sống mũi ở TP.HCM

  • Thứ hai, 18/8/2025 09:23 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau cú ngã trước đầu xe ôtô, nam thanh niên không những chửi bới mà còn xông tới đấm liên tiếp vào mặt anh T. khiến nạn nhân bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi, bỏ xe chạy lấy người.

Người đàn ông đánh tài xế xe ôtô gãy sống mũi ở TP.HCM Sau cú ngã trước đầu xe ôtô, nam thanh niên không những chửi bới mà còn xông tới đấm liên tiếp vào mặt anh T. khiến nạn nhân bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi, bỏ xe chạy lấy người.

Sáng 17/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông đi xe máy té ngã trước đầu ôtô rồi bất ngờ lao vào tấn công tài xế.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Trường Chinh, gần giao lộ Hà Bá Tường (phường Bảy Hiền, TPHCM). Nạn nhân là anh N.V.T. (30 tuổi, ngụ TPHCM), tài xế chạy xe ôtô dịch vụ.

Danh tai xe gay mui anh 1

Nam thanh niên áo trắng tác động vật lý lên tài xế áo đen. Ảnh chụp lại tư camera hành trình.

Anh T. cho biết khi đang chở khách, đến đoạn có rào chắn thi công, anh điều khiển ôtô đi đúng hướng dẫn sang làn đường ngược lại. Lúc này, camera hành trình ghi lại cảnh một người đàn ông chạy xe máy vượt một ôtô khác rồi loạng choạng té ngay trước đầu xe. Lúc này, anh T. thắng kịp nên không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Sau cú ngã, người đàn ông chửi bới rồi xông tới đấm liên tiếp vào mặt anh T., cho rằng vì xe anh T. làm mính té bị thương và xe hư hỏng. Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục đuổi theo, buộc anh T. phải bỏ xe chạy bộ. Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường, còn anh T. đến Công an phường Bảy Hiền trình báo.

Kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy anh T. bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi.

Hiện công an đã tiếp nhận tin báo, trích xuất camera và lập hồ sơ truy xét đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Thông tin mới vụ anh trai dùng ghế đánh liên tiếp vào đầu em gái

Anh H.T.T. - người đã dùng ghế đánh vào đầu chị T. như trong clip lan truyền thừa nhận hành vi này là hoàn toàn sai trái do không kiềm chế được nóng giận và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.

16:45 13/8/2025

Điều tra vụ anh cầm ghế phang tới tấp em gái

Sáng 12/8, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Công an phường Nghĩa Lộ vào cuộc điều tra vụ anh trai dùng ghế nhựa đánh em gái lan truyền trên mạng xã hội.

10:14 12/8/2025

'Trung cá chép' livestream cảnh đánh cô gái đang ôm con nhỏ

Cộng đồng mạng bức xúc khi chứng kiến cảnh người đàn ông livestream ghi lại cảnh đánh đập một cô gái đang ôm bé nhỏ. Cơ quan chức năng đang tìm người này để điều tra làm rõ vụ việc.

17:21 13/7/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/tu-nga-sau-phanh-gap-nguoi-dan-ong-danh-tai-xe-xe-o-to-gay-song-mui-post1770154.tpo

Nguyễn Dũng - Trí Viễn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đánh tài xế gãy mũi Tp. Hồ Chí Minh Đánh gãy sống mũi Gãy sống mũi TP.HCM Đánh tài xế ôtô Hành hung tài xế Bảy Hiền TP.HCM

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý