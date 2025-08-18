Tự ngã sau phanh, người đàn ông đánh tài xế ôtô gãy sống mũi ở TP.HCM

Sáng 17/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông đi xe máy té ngã trước đầu ôtô rồi bất ngờ lao vào tấn công tài xế.
Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Trường Chinh, gần giao lộ Hà Bá Tường (phường Bảy Hiền, TPHCM). Nạn nhân là anh N.V.T. (30 tuổi, ngụ TPHCM), tài xế chạy xe ôtô dịch vụ.
Nam thanh niên áo trắng tác động vật lý lên tài xế áo đen. Ảnh chụp lại tư camera hành trình.
Anh T. cho biết khi đang chở khách, đến đoạn có rào chắn thi công, anh điều khiển ôtô đi đúng hướng dẫn sang làn đường ngược lại. Lúc này, camera hành trình ghi lại cảnh một người đàn ông chạy xe máy vượt một ôtô khác rồi loạng choạng té ngay trước đầu xe. Lúc này, anh T. thắng kịp nên không xảy ra sự việc đáng tiếc.
Sau cú ngã, người đàn ông chửi bới rồi xông tới đấm liên tiếp vào mặt anh T., cho rằng vì xe anh T. làm mính té bị thương và xe hư hỏng. Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục đuổi theo, buộc anh T. phải bỏ xe chạy bộ. Sau đó, đối tượng rời khỏi hiện trường, còn anh T. đến Công an phường Bảy Hiền trình báo.
Kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy anh T. bị gãy sống mũi, tràn dịch mũi.
Hiện công an đã tiếp nhận tin báo, trích xuất camera và lập hồ sơ truy xét đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.
