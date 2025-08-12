Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều tra vụ anh cầm ghế phang tới tấp em gái

  • Thứ ba, 12/8/2025 10:14 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Sáng 12/8, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Công an phường Nghĩa Lộ vào cuộc điều tra vụ anh trai dùng ghế nhựa đánh em gái lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm ghế đánh tới tấp một phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ.

Gã đàn ông cầm ghế đánh tới tấp em gái.

Theo camera ghi lại vụ việc, ngày 18/6, ông Huỳnh Thanh Tân (SN 1991, trú thôn Đồng Vinh, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) cùng với mẹ là bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1969) đến phòng trọ bà Huỳnh Thị Kim Tuyến (SN 1995, là em ruột Tân) tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi để khuyên bảo Tuyến về nhà. Trong lúc nói chuyện, Tân và Tuyến xảy ra cự cãi. Đỉnh điểm, Tân dùng ghế nhựa đánh nhiều cái vào đầu Tuyến.

Vụ việc xảy ra vào tháng 6, nhưng đến ngày 11/8, bà Huỳnh Thị Kim Tuyến mới đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Ngay trong tối 11/8, Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, nắm thông tin vụ việc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Do vụ việc cũng chưa rõ nội dung dẫn đến mâu thuẫn giữa hai anh, em nên chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng mới có hướng xử lý”.

https://vtcnews.vn/quang-ngai-dieu-tra-vu-anh-cam-ghe-phang-toi-tap-em-gai-khien-du-luan-phan-no-ar959284.html

Thanh Ba/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

