Thông tin mới vụ anh trai dùng ghế đánh liên tiếp vào đầu em gái

Anh H.T.T. - người đã dùng ghế đánh vào đầu chị T. như trong clip lan truyền thừa nhận hành vi này là hoàn toàn sai trái do không kiềm chế được nóng giận và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 13/8, chị H.T.T.K.T. (30 tuổi, trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau khi đăng tải clip anh trai dùng ghế đánh mình, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời chị lên xác minh, làm rõ vụ việc.

Chị T. cho hay, chị lập gia đình từ năm 2017, đến năm 2021 thì vợ chồng ly thân, chị và con trai ra ngoài thuê nhà sống riêng. Trong quãng thời gian ly thân, chị quen bạn trai khác nhưng giấu gia đình. Đến tháng 2/2025, chị sinh con với bạn trai này thì người nhà mới biết.

Đứa bé sau đó được một gia đình khác nhận nuôi. Chị T. kể, dù không muốn cho con nhưng trước sức ép của gia đình, chị đành giao con. “Tôi khủng hoảng sau khi sinh con mà không được gặp con. Tôi nhận ra mình không thể sống thiếu con được”, chị T. nói.

Chị T. nhiều lần tha thiết mong cha mẹ và anh chị tìm đến nhà nói chuyện với gia đình để nhận nuôi để đón bé về nhưng gia đình không đồng ý. Họ chỉ muốn chị quay về với chồng. “Tôi có nói chỉ cần đón con gái về, mọi người muốn gì tôi cũng đồng ý, nhưng không ai trong gia đình chấp nhận điều này”, chị T. kể.

Chị T. chia sẻ, chồng chị là người tốt, nhưng cuộc sống của chị và chồng không tìm được tiếng nói chung. Chị tự nhận có lỗi với chồng bởi ly thân chưa phải ly dị, nhưng đã có con với người khác là sai.

Đến tối 18/6, anh H.T.T. cùng mẹ và em trai đến nơi chị T. thuê trọ (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) để khuyên nhủ quay trở về với chồng. Nhưng khi chị T. tiếp tục từ chối thì đã xảy ra sự việc như clip đăng trên mạng xã hội.

Anh H.T.T. (34 tuổi, người đã dùng ghế đánh vào đầu chị T. như trong clip lan truyền) thừa nhận, hành vi này là hoàn toàn sai trái do không kiềm chế được nóng giận. “Hiện tôi đang làm ăn xa ở miền Tây. Tôi đã nhận ra cái sai và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu cơ quan chức năng yêu cầu về Quảng Ngãi làm việc, tôi sẽ về ngay”, anh T. nói.

Anh T. cho biết, việc đánh em gái mình khiến bản thân cũng xót xa, nhưng vì quá bức xúc. Bao năm qua, em gái đã gây khổ cho gia đình rất nhiều. Mẹ anh nhiều lần đòi tự vẫn. Gia đình đã khuyên bảo nhiều lần, một là ly dị với chồng, hai là về sống với chồng, nuôi con, nhưng em gái cứ hứa là sẽ cắt đứt quan hệ với bạn trai rồi đâu lại vào đó. Còn có hành động hù dọa gia đình đủ thứ. Anh không kiềm chế nổi nên mới đánh.

Vụ việc xảy ra ngày 18/6/2025, khi anh T. cùng mẹ ruột đến phòng trọ của em gái ruột là H.T.T.K.T. để khuyên bảo T. về nhà.

Trong lúc nói chuyện, hai anh em xảy ra mâu thuẫn, không kiềm chế được sự nóng giận, anh T. đã dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào em ruột mình.