Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Công an xác minh vụ người đàn ông đấm đá túi bụi người phụ nữ

  • Chủ nhật, 10/8/2025 10:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông hành hung một phụ nữ tại sảnh chung cư, UBND phường Phương Liệt (TP Hà Nội) đã giao công an phường xác minh, làm rõ. Hiện người phụ nữ trong vụ việc đã được làm thủ tục giám định thương tích theo quy định.

Tối 9/8, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một nam giới hành hung người phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central 176 Định Công (phường Phương Liệt, TP Hà Nội).

Theo clip, giữa người phụ nữ và người đàn ông nảy sinh mâu thuẫn. Sau đó, người đàn ông lao vào hành hung người phụ nữ. Đặc biệt, người đàn ông dùng tay nhắm vào mặt người phụ nữ để tấn công. Sự việc chỉ dừng lại khi bảo vệ tòa nhà căn ngăn.

Clip người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư (clip có hành vi bạo lực) Tối 9/8, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một nam giới hành hung người phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central 176 Định Công (phường Phương Liệt, TP Hà Nội).

Sáng 10/8, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Phương Liệt cho biết, UBND phường đã nắm được vụ việc. Ngay từ tối 9/8, UBND phường đã giao công an phường xác minh làm rõ.

Kết quả ban đầu cho thấy, cả người phụ nữ (SN 1997) và người đàn ông đều là cư dân tòa nhà. Do mâu thuẫn, nên người đàn ông đã hành hung người phụ nữ.

Hanh hung anh 1

Ảnh cắt từ clip

Hiện tại, công an phường đã mời các đối tượng lên lấy lời khai, trích xuất camera để làm rõ. Bên cạnh đó, công an phường cũng đã làm thủ tục giám định thương tích cho người phụ nữ theo quy định.

Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Bé gái 14 tuổi bị nhóm người đánh dã man, nghi do 'nghe đồn nói xấu'

Nhóm người hành hung cháu N. là hàng xóm, nhưng đã đánh đập dã man, lột quần áo và liên tiếp dùng mũ bảo hiểm đập vào người bé.

06:29 8/8/2025

Làm rõ việc nam sinh ở Huế bị người đàn ông xích chân, hành hung

Lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng Công an khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin nam sinh bị người đàn ông xích chân, hành hung.

06:52 15/7/2025

Đôi nam nữ bị nhóm đối tượng phục kích tấn công trong hẻm vắng

Người đàn ông đang điều khiển xe máy chở một phụ nữ lớn tuổi thì bất ngờ bị nhóm thanh niên phục kích hành hung dã man trong con hẻm nhỏ ở phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

16:11 8/7/2025

https://tienphong.vn/cong-an-xac-minh-vu-nguoi-dan-ong-dam-da-tui-bui-nguoi-phu-nu-o-sanh-chung-cu-ha-noi-post1767950.tpo

Thanh Hiếu/Tiền Phong

Hành hung Hà Nội Đánh phụ nữ phường Phương Liệt sảnh chung cư xác minh vụ việc

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý