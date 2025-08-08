Bé gái 14 tuổi bị nhóm người đánh dã man, nghi do 'nghe đồn nói xấu'

Nhóm người hành hung cháu N. là hàng xóm, nhưng đã đánh đập dã man, lột quần áo và liên tiếp dùng mũ bảo hiểm đập vào người bé.

Chiều 7/8, trả lời với PV Báo Điện tử VTC News, bà Bích Tuyền (ngụ xã Trần Đề, TP Cần Thơ) - mẹ của cháu N. - nạn nhân bị nhóm người đánh đập dã man trong clip đăng lên mạng xã hội cho biết, gia đình đang làm thủ tục để chuyển N. lên Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng điều trị. Lý do, cháu N. vẫn đau đầu, đau bụng, hoảng loạn, chưa ăn uống được.

Hình ảnh cháu N. bị nhóm người vây đánh. Ảnh cắt từ clip.

Sáng cùng ngày, cháu N. đã được mẹ cùng cán bộ phụ nữ xã Trần Đề đưa đến thăm khám tại trung tâm y tế.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài khoảng 36 giây, thể hiện hình ảnh nhóm 5 người phụ nữ, trong đó 4 người trực tiếp lao vào đánh đập dã man một bé gái.

Mặc cho bé gái la khóc, van xin khi ngã xuống đường, nhưng nhóm người này vẫn lao vào đánh. Không chỉ dùng tay đánh mạnh vào đầu, vào người, họ còn liên tiếp đá, đạp và một phụ nữ còn lấy nón bảo hiểm đánh vào cháu bé, vừa đánh vừa chửi thề…

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo xã Trần Đề - TP Cần Thơ thông tin, địa phương cử Phó Chủ tịch xã cùng cán bộ đến gia đình thăm hỏi và đưa bé gái đến cơ sở y tế thăm khám.

Sau khi nắm thông tin vụ việc, xã cũng cử cán bộ vào cuộc xác minh, tìm hiểu và mời những người có liên quan đến trụ sở Công an xã để làm rõ vụ việc.

Bà Tuyền cho hay, cháu N. bị đánh chiều ngày 6/8, khi đạp xe đi mua thuốc cho ông ngoại. Nhóm người đánh bé N. cũng là hàng xóm của gia đình bà.

Hàng xóm tập trung ở cháu N. bày tỏ bức xúc sau khi cháu bị hành hung.

Về lý do đánh bé N., bà Tuyền kể nhóm này cho rằng "nghe đồn" cháu nói xấu họ nên chặn đường đánh mà không hỏi lý do. Theo bà Tuyền, tháng trước, nhóm này cũng từng đánh cháu N., nhưng vì là hàng xóm, bà cũng không muốn xích mích nên không trình báo cơ quan chức năng.

Một người hàng xóm của bà T. cho biết tối qua, nhóm người đánh cháu N. có đến nhà, nhưng không phải để xin lỗi mà “gây áp lực” yêu cầu người đăng video phải gỡ xuống.

Theo bà Tuyền, cháu N. năm nay 14 tuổi, gia đình khó khăn nên cháu đã nghỉ học phụ mẹ đi làm kiếm tiền lo cho gia đình.

"Tối hôm qua, hàng xóm thấy clip, gọi cho tôi tôi mới biết con mình bị đánh. Nhìn còn kêu khóc mà nước mắt tôi chảy dài, lòng đau như cắt. Tôi hối hận vì đợt trước đã bỏ qua dễ dàng để con lại bị đánh. Từ tối qua đến giờ những người này cũng chưa đến hỏi thăm, xin lỗi con tôi và gia đình", bà Tuyền cho biết.