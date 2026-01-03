Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Quyết tâm hoàn thành ‘Chiến dịch Quang Trung’ trước khai mạc ĐH Đảng

  • Thứ bảy, 3/1/2026 15:04 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo các đơn vị điều động tối đa lực lượng, phương tiện cần thiết để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trước ngày 12/1/2026.

Bộ Tổng tham mưu vừa có công điện gửi các đơn vị về việc nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”, gồm các Quân khu 4, 5, 7; Quân đoàn 34; các Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân; các Binh chủng Đặc công, Công binh.

Dai hoi Dang anh 1

Vùng 3 Hải quân tổ chức bàn giao nhà ở cho người dân trong “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Gia Lai, ngày 2/1/2026.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân sớm an cư, lạc nghiệp trước ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các đơn vị trên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng; quyết tâm hoàn thành xây dựng lại, tái định cư cho tất cả các hộ có nhà bị đổ, sập, lũ cuốn trôi trước ngày 12/1/2026.

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, khả năng của đơn vị, kịp thời báo cáo đề xuất thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, thủ trưởng Bộ Quốc phòng; tuyệt đối không để chậm tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” vì bất kỳ lý do gì.

Dai hoi Dang anh 2

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”.

Các Quân khu 4, 5, 7 chủ trì, chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị thuộc quyền phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị của Bộ đóng quân trên địa bàn các tỉnh miền Trung, thống nhất chốt số liệu cụ thể số nhà xây mới với địa phương và các đơn vị của Bộ được giao nhiệm vụ bằng văn bản.

Các Quân khu này phải điều động tối đa lực lượng, phương tiện cần thiết, thực hiện “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành xây mới nhà ở cho người dân trước ngày 12/1/2026.

Quân đoàn 34, các Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân và các Binh chủng Đặc công, Công binh chủ động hiệp đồng phối hợp với Quân khu 4, 5, 7 tổ chức điều động tối đa lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành xây mới nhà ở cho người dân trước ngày 12/1/2026.

https://tienphong.vn/quan-doi-quyet-tam-hoan-thanh-chien-dich-dac-biet-truoc-ngay-khai-mac-dai-hoi-dang-toan-quoc-post1809826.tpo

Báo Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đại hội Đảng Chiến dịch Quang Trung Quân đoàn 34 Binh chủng Đặc công Quân chủng Phòng không

    Đọc tiếp

    Phan luong giao thong phuc vu Le xuat quan bao ve Dai hoi Dang XIV hinh anh

    Phân luồng giao thông phục vụ Lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng XIV

    17:00 31/12/2025 17:00 31/12/2025

    0

    Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý