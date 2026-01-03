Vượt 50 km đường rừng mang quà Tết và Đại hội Đảng đến người có công

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, đội ngũ cán bộ cấp xã tại Nghệ An đã xuyên đêm, xuyên lễ, tranh thủ từng giờ để kịp thời chuyển quà Tết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến tay người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội.

Sáng 3/1, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An), cho biết toàn xã có 439 người được nhận quà của Trung ương và của tỉnh nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với tổng số tiền 219,5 triệu đồng.

Xã miền núi Nhôn Mai chi trả quà Tết và Đại hội Đảng đến người dân.

Theo ông Thái, đến 19h ngày 31/12/2025, bộ phận kế toán xã nhận được tiền từ Kho bạc Nhà nước. Để bảo đảm việc chi trả kịp thời, UBND xã đã chủ động tạm ứng nguồn, tổ chức trao quà cho các đối tượng ngay trong chiều và đêm 31/12/2025.

Do địa hình hiểm trở, các bản phân bố xa, nhiều đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số không nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng, địa phương đã thành lập 6 tổ công tác, trực tiếp đến 21 bản để trao quà.

Các tổ công tác xã Nhôn Mai đến từng bản để trao quà của Trung ương, của tỉnh đến người dân.

“Đến sáng 2/1, các tổ công tác tiếp tục vượt đường xa, giao thông khó khăn do ảnh hưởng bão lũ năm 2025, để đến các bản Huồi Cọ, Huồi Măn, Phá Kháo… cách trung tâm xã gần 50 km, trao tận tay quà của Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An cho người người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội, hoàn tất việc chi trả trên địa bàn”, ông Thái cho biết.

Tại xã Tân Châu, một trong những địa phương có số lượng đối tượng thụ hưởng lớn của tỉnh Nghệ An, có 2.754 người được nhận quà Tết với tổng kinh phí hơn 1,37 tỷ đồng .

Bà Hoàng Thị Xuyên - Phó chủ tịch UBND xã Tân Châu, cho biết: “Xã đã thành lập 34 tổ công tác, mỗi tổ gồm một công chức xã cùng xóm trưởng trực tiếp đến từng xóm để trao quà cho các đối tượng được thụ hưởng. Công tác chi trả diễn ra từ tối 31/12/2025 và hoàn thành trong ngày 1/1/2026. Việc chi trả diễn ra an toàn, thuận lợi”.

Cán bộ xã Tân Châu phát quà cho người dân ngày 1/1/2026.

Tại xã Bình Minh, đến 22h ngày 31/12/2025, địa phương đã hoàn tất chi trả quà Tết của Trung ương và tỉnh đến 2.277/2.277 đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội với tổng kinh phí hơn 1,13 tỷ đồng .

Công tác chi trả diễn ra thuận lợi khi 1.953 người nhận qua tài khoản ngân hàng, chỉ 324 trường hợp nhận tiền mặt.

Niềm vui của người dân xã Tân Châu khi nhận quà của Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Nghệ An được cấp bổ sung từ ngân sách Trung ương gần 114 tỷ đồng để thực hiện tặng quà của Đảng và Nhà nước đến người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội.

Có 86.607 người có công với cách mạng và 198.390 đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí được nhận quà của Đảng và Nhà nước, mức quà tặng là 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền.