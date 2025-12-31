Khi con chọn chăm sóc sức khỏe làm quà Tết cho bố mẹ

Trong bối cảnh người trẻ thay đổi cách tặng quà bố mẹ dịp cuối năm, các hệ thống làm đẹp tiện ích như a.Sense Everyday Beauty trở thành lựa chọn được ưa chuộng.

Thay vì những món quà quen thuộc, các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và thư giãn đang được ưu tiên như một cách thể hiện sự quan tâm thiết thực sau một năm bố mẹ vất vả.

Quà tặng không chỉ là món đồ

Giáng sinh và Tết luôn là thời điểm nhiều người chậm lại để nghĩ về gia đình. Sau một năm bận rộn, không ít người trẻ nhận ra bố mẹ đã lớn tuổi, sức khỏe cũng cần được chăm sóc nhiều hơn trước.

“Trước đây mình hay mua quần áo và đồ gia dụng cho bố mẹ. Năm nay, mình chỉ mong bố mẹ được nghỉ ngơi, thư giãn thật sự”, Thu Hà (27 tuổi, TP.HCM) chia sẻ khi tìm quà cuối năm.

Cuối năm là lúc nhiều người trẻ chậm lại để nghĩ nhiều hơn về bố mẹ.

Theo ghi nhận từ thị trường tiêu dùng, các tìm kiếm liên quan đến quà Tết cho bố mẹ, quà chăm sóc sức khỏe và dịch vụ thư giãn tăng mạnh trong tháng 12. Xu hướng quà tặng vì thế cũng dịch chuyển, từ hình thức sang giá trị trải nghiệm.

Khác với người trẻ, bố mẹ thường không kỳ vọng vào những món quà cầu kỳ. Điều họ cần đôi khi rất giản dị như bớt đau mỏi, thoải mái tinh thần hơn và quan trọng là cảm giác được con cái quan tâm.

Sau tuổi trung niên, những cơn đau vai gáy, căng thẳng hay mệt mỏi trở thành chuyện thường ngày. Tuy nhiên, phần lớn bố mẹ ít khi tự chi tiền cho các dịch vụ chăm sóc bản thân. Vì thế, một buổi thư giãn hay chăm sóc nhẹ nhàng từ con cái thường mang ý nghĩa rất khác.

“Có khi chỉ là một buổi gội đầu kết hợp massage, nhưng bố mẹ mình vui lắm. Đó là khoảng thời gian họ được nghỉ ngơi đúng nghĩa”, Minh Quân (30 tuổi, Hà Nội) nói.

a.Sense Everyday Beauty - quà chăm sóc sức khỏe tiện lợi cho bố mẹ

Hiện a.Sense phát triển hơn 50 trung tâm trên toàn quốc, tập trung tại các khu dân cư và đô thị lớn. Hệ thống cung cấp các dịch vụ chăm sóc ngắn buổi, phù hợp người trung niên như chăm sóc da cơ bản, massage thư giãn cổ - vai - gáy, chăm sóc da đầu và gội đầu kết hợp massage, chăm sóc da đầu - dịch vụ được nhiều khách hàng lựa chọn để giảm căng thẳng trong 45-60 phút.

Các dịch vụ chăm sóc ngắn buổi được nhiều gia đình lựa chọn làm quà tặng bố mẹ.

Khác với spa truyền thống, a.Sense theo đuổi mô hình làm đẹp tiện ích, cho phép khách hàng dễ dàng đặt lịch, quản lý dịch vụ và phản hồi chất lượng qua ứng dụng riêng. Việc ứng dụng công nghệ giúp trải nghiệm được đồng bộ giữa các cơ sở, đồng thời tạo sự thuận tiện cho cả người tặng lẫn người nhận.

Ứng dụng a.Sense giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn cho cả gia đình.

Đại diện thương hiệu cho biết ngày càng nhiều khách hàng trẻ tìm đến a.Sense để mua dịch vụ tặng bố mẹ, như một cách gửi gắm lời nhắn nhủ hãy dành thêm thời gian chăm sóc bản thân, để những ngày thường cũng có thể trở thành ngày nghỉ ngơi - From everyday to Holiday - sau một năm vất vả.

Giữa mùa lễ hội, khi những món quà vật chất trở nên quen thuộc, các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đang được nhiều người lựa chọn hơn; không phô trương, cầu kỳ nhưng đủ để bố mẹ cảm nhận được sự quan tâm từ con cái.

Cuối cùng, ý nghĩa của món quà mỗi dịp lễ, Tết không chỉ nằm ở giá trị, mà quan trọng là cảm giác được nhớ đến, chăm sóc - điều bố mẹ nào cũng mong mỏi sau một năm dài.