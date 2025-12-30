Đồng Nai thưởng Tết cao nhất 840 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cao nhất tại Đồng Nai là 840 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 4 triệu đồng/người.

Ngày 30/12, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai cho biết đến nay đã có báo cáo của 1.475 doanh nghiệp trên địa bàn về mức thưởng Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho người lao động.

Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ cao nhất là 840 triệu đồng/người ở khối doanh nghiệp dân doanh. Mức thưởng thấp nhất là 4 triệu đồng/người. Mức thưởng bình quân là 11,4 triệu đồng/người.

Người lao động tại Đồng Nai được mua hàng giảm giá tại phiên chợ Tết công nhân năm 2025.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mức thưởng cao nhất là 700 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất là 4,4 triệu đồng/người. Mức thưởng bình quân là 13,3 triệu đồng/người. Đối với công nhân làm chưa đủ 12 tháng, hầu hết doanh nghiệp đều áp dụng cách tính thưởng bình quân theo thời gian làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

Ngoài tiền thưởng, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn tổ chức tiệc tất niên, tặng quà của công ty và quà của công đoàn cơ sở, tặng vé xe hoặc tổ chức xe đưa người lao động về quê đón Tết cổ truyền.

Các doanh nghiệp cũng thực hiện thưởng Tết Dương lịch 2026 với mức thưởng cao nhất ở doanh nghiệp dân doanh là 195,6 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất ở doanh nghiệp có vốn FDI là 228,5 triệu đồng/người và mức thưởng thấp nhất ở các khối doanh nghiệp là 100.000 đồng/người.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, so với năm 2025, mức thưởng Tết năm 2026 nhìn chung tương đương hoặc tăng nhẹ, nhất là tại các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI. Nguyên nhân chủ yếu là tình hình sản xuất kinh doanh ổn định hơn và mức lương cơ bản đã được điều chỉnh tăng, giúp tổng thu nhập dịp Tết của người lao động cao hơn.