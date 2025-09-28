Ôtô tông liên hoàn xe máy, một người tử vong

Sau khi tông phải xe máy đi cùng chiều làm lái xe bị thương, chiếc ôtô tiếp tục vọt sang đâm thêm 1 xe máy đi ngược chiều làm tài xế xe này tử vong. Chiếc ôtô chỉ dừng lại khi tông vào cột điện.

Vụ tai nạn xảy ra vào 27/9, chiếc ôtô điện BKS 63A-724.49 do tài xế Phạm Ngọc T. (29 tuổi, ngụ xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, hướng đi từ ngã ba Trung Lương về chùa Vĩnh Tràng.

Khi xe ôtô vừa xuống dốc cầu Nguyễn Trãi (phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) đã va chạm với xe máy BKS 54T2-5225 đang lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tiếp đó ôtô điện này lao sang làn đường ngược chiều, và tông trúng xe máy BKS 71G1-003.78 do anh Huỳnh Thanh L. (44 tuổi, ngụ xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đang lưu thông theo hướng đi ngược lại.

Sau cú tông mạnh, ôtô điện kéo xe máy dưới gầm và hất nạn nhân xuống đường. Chiếc ôtô chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện bên đường.

Vụ tai nạn làm anh Huỳnh Thanh L. tử vong tại chỗ, tài xế xe máy còn lại bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, phòng CSGT công an tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng có mặt phối hợp với công an phường Mỹ Tho và các đơn vị liên quan đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến hơn 0h30 ngày 28/9 hiện trường mới được giải quyết xong.