Tài xế rời hiện trường sau khi tông tử vong chủ tịch UBND xã ở Đắk Lắk

Sau khi lao với tốc độ cao, gây tai nạn khiến chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong, tài xế ôtô đã rời khỏi hiện trường.

Khoảnh khắc chủ tịch xã ở Đắk Lắk bị tông tử vong Tối 3/10, ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng, đã tử vong sau tai nạn giao thông trong lúc làm nhiệm vụ.

Ngày 4/10, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi gây tai nạn khiến ông Lê Phước Toàn - Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng - tử vong, tài xế ôtô liên quan vụ việc đã rời khỏi hiện trường.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý, điều tra.

Chiếc ôtô gây tai nạn. Ảnh cắt từ clip.

Theo vị này, ôtô liên quan đến vụ tai nạn mang biển số 47A-461.73. Sau khi gây tai nạn, tài xế ôtô rời khỏi hiện trường. Khi lực lượng CSGT đến hiện trường thì không làm việc được với tài xế; chưa xác định được tài xế có vi phạm nồng độ cồn hay không.

Về tốc độ của ôtô tại thời điểm gây tai nạn, nguồn tin cho biết tạm thời chưa xác định được vì khu vực không có camera phạt nguội.

Theo camera hiện trường ghi lại, thời điểm xảy ra tai nạn, ông Lê Phước Toàn bị ôtô tông trúng từ phía sau, văng xa điểm va chạm hơn 10 m.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 21h 25 ngày 3/10, quốc lộ 27, đoạn qua xã Dray Bhăng bị ngập do mưa lớn, gây ùn tắc giao thông, một số phương tiện bị chết máy.

Trước tình hình đó, ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn.

Trong lúc làm nhiệm vụ, ông Toàn bị một ôtô lao với tốc độ nhanh tông trúng khiến ông bị thương nặng. Ông Toàn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.