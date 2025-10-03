Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Mưa từ sáng sớm, xe nhích từng chút vào trung tâm TP.HCM

  • Thứ sáu, 3/10/2025 11:45 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Sáng 3/10, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực ở TP.HCM khiến hàng loạt tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm thành phố rơi vào cảnh ùn ứ, dòng xe nhích từng chút một.

Ket xe tac duong TP.HCM anh 1

Khoảng 7h30 sáng 3/10, mưa lớn xuất hiện tại nhiều nơi ở trung tâm TP.HCM đúng vào thời gian cao điểm. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe tac duong TP.HCM anh 2

Sau cơn mưa, hàng loạt tuyến đường như Nguyễn Tất Thành (kết nối khu Nam với trung tâm), Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng... và khu vực cầu Ba Son rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ. Hình ảnh ghi nhận tại điểm giao giữa đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe tac duong TP.HCM anh 3

Dòng phương tiện nối đuôi xếp hàng dài trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (hướng từ quận Bình Thạnh cũ về trung tâm thành phố). Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe tac duong TP.HCM anh 4

Người và xe nhích từng chút trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn (hướng từ cầu Ba Son đến nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh). Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe tac duong TP.HCM anh 5Ket xe tac duong TP.HCM anh 6

Tình trạng ùn ứ xảy ra trên khu vực cầu Ba Son (hướng từ phường An Khánh vào trung tâm thành phố). Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe tac duong TP.HCM anh 7

Người và phương tiện "mướt mồ hôi" di chuyển vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm sáng 3/10. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe tac duong TP.HCM anh 8

Khu vực cầu Ba Son lúc 8h sáng 3/10. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe tac duong TP.HCM anh 9

Dòng phương tiện chen chúc di chuyển qua nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe tac duong TP.HCM anh 10

Nhiều thời điểm, dòng xe "đứng bánh" kéo dài khoảng 500 m ở khu vực đường Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe tac duong TP.HCM anh 11

Dòng xe xếp hàng chờ đèn tín hiệu ở nút giao Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn. Ảnh: Hữu Huy.
Ket xe tac duong TP.HCM anh 12

Đến 8h30 sáng cùng ngày, giao thông ở khu vực vẫn còn đông đúc. Ảnh: Hữu Huy.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hình thế thời tiết gây mưa dông tại TP.HCM là do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua giữa Biển Đông nối với cơn bão Matmo ở phía Đông Philippines. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và hoạt động mạnh.

Sáng sớm 3/10, vùng mây dông đang phát triển mạnh, gây mưa kèm theo dông, sét tại nhiều khu vực thuộc TP.HCM và các địa phương lân cận. Theo đó, mưa dông xuất hiện ở các xã: Phước Hải, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Tân Nhựt, Bình Lợi, Tân Vĩnh Lộc, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, Phú Hòa Đông, An Nhơn Tây (khu di tích Địa đạo Củ Chi)...

Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 tới 20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

Người phụ nữ tử vong sau va chạm trụ điện ở TP.HCM

Chiều 2/10, Công an xã Củ Chi phối hợp Công an TP.HCM đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong trên tỉnh lộ 2.

6 giờ trước

Chiều nay, TP.HCM đón mưa lớn

Dưới tác động của nhiễu động trên cao, khu vực TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ khả năng đón mưa vừa, mưa to vào chiều nay.

21 giờ trước

Đường song hành Võ Nguyên Giáp hoàn thành nhưng bỏ trống hai năm

Đường song hành Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội cũ) ở TP.HCM dài gần 1 km, đã hoàn thành toàn bộ hạ tầng hơn hai năm nhưng đến nay vẫn bị rào chắn, chưa được đưa vào khai thác.

25:1514 hôm qua

https://tienphong.vn/mua-tu-sang-som-xe-un-u-nhich-tung-chut-vao-trung-tam-tphcm-post1783517.tpo

Hữu Huy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Kẹt xe tắc đường TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh Mưa TP.HCM Tắc đường TP.HCM Kẹt xe TP.HCM Kẹt xe quận 1

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý