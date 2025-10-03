Mưa từ sáng sớm, xe nhích từng chút vào trung tâm TP.HCM

Khoảng 7h30 sáng 3/10, mưa lớn xuất hiện tại nhiều nơi ở trung tâm TP.HCM đúng vào thời gian cao điểm. Ảnh: Hữu Huy.

Sau cơn mưa, hàng loạt tuyến đường như Nguyễn Tất Thành (kết nối khu Nam với trung tâm), Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng... và khu vực cầu Ba Son rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ. Hình ảnh ghi nhận tại điểm giao giữa đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn. Ảnh: Hữu Huy.

Người và xe nhích từng chút trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn (hướng từ cầu Ba Son đến nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh). Ảnh: Hữu Huy.

Người và phương tiện "mướt mồ hôi" di chuyển vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm sáng 3/10. Ảnh: Hữu Huy.

Đến 8h30 sáng cùng ngày, giao thông ở khu vực vẫn còn đông đúc. Ảnh: Hữu Huy.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, hình thế thời tiết gây mưa dông tại TP.HCM là do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua giữa Biển Đông nối với cơn bão Matmo ở phía Đông Philippines. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và hoạt động mạnh.

Sáng sớm 3/10, vùng mây dông đang phát triển mạnh, gây mưa kèm theo dông, sét tại nhiều khu vực thuộc TP.HCM và các địa phương lân cận. Theo đó, mưa dông xuất hiện ở các xã: Phước Hải, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Tân Nhựt, Bình Lợi, Tân Vĩnh Lộc, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, Phú Hòa Đông, An Nhơn Tây (khu di tích Địa đạo Củ Chi)...

Trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 tới 20 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.