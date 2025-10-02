Đường song hành Võ Nguyên Giáp hoàn thành nhưng bỏ trống hai năm

Tuyến đường có điểm đầu từ đường Nam Hòa và điểm cuối giao đường Tây Hòa, chạy song song đường Võ Nguyên Giáp và kết nối trực tiếp ga metro Phước Long (phường Phước Long, TP.HCM). Vào giờ cao điểm buổi sáng, phương tiện ùn ứ trên đường Võ Nguyên Giáp trong khi đường song hành bỏ trống.

Công trình được đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khi đi metro số 1, đồng thời giảm tải áp lực giao thông khu vực Xa lộ Hà Nội và ngã tư Tây Hòa - vốn là điểm nóng ùn tắc vào giờ cao điểm.

Đầu tuyến từ đường Nam Hòa, đoạn gần cầu Rạch Chiếc, hiện vẫn bị hàng rào dù toàn bộ hạ tầng đã hoàn thiện với mặt đường trải nhựa, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng và biển báo.

Theo ghi nhận, các hạng mục như biển báo, gờ chắn, dải phân cách vẫn còn mới và chưa có dấu hiệu xuống cấp do công trình chỉ mới hoàn thành khoảng hai năm. Tuy nhiên, việc tuyến đường bị bỏ không trong thời gian dài phần nào làm giảm tính đồng bộ của khu vực, ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Nhiều đoạn rào chắn bị cỏ mọc um tùm, nước mưa ứ đọng thành vũng lớn, tạo cảm giác nhếch nhác và lãng phí khi công trình vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Dù chưa được thông xe nhưng người dân sinh sống gần đây thường xuyên đạp xe, đi bộ, tập thể dục trên đoạn đường này.

Do tuyến đường chưa mở, không ít người dân chấp nhận leo qua rào chắn để tiếp cận nhà ga metro Phước Long thay vì đi vòng xa.

“Nếu tuyến song hành này mở cửa, tình trạng kẹt xe trên Nam Hòa và Võ Nguyên Giáp chắc chắn giảm đáng kể. Hiện giờ, người dân phải chịu cảnh ùn ứ mỗi ngày trong khi con đường đã hoàn thành lại để trống”, anh Nguyễn Thanh Hoàng (ngụ phường Phước Long) chia sẻ.

Với vị trí gần khu dân cư Nam Hòa, ga metro Phước Long, tuyến đường sẽ phục vụ nhu cầu đi lại cao của người dân nếu sớm được đưa vào khai thác.

Đường Mai Chí Thọ, một trong những tuyến đường rộng và đẹp nhất của TP.HCM, đang chuẩn bị có làn đường dành riêng cho xe đạp vào cuối năm nay.

Nút giao An Phú (phường An Khánh, TP.HCM) những ngày gần đây đang trở thành nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông khi vạch kẻ đường xuất hiện chằng chịt như ma trận.

Sụt lún khiến TP.HCM "chìm" 2-5 cm mỗi năm. Tình trạng này khiến nhiều tường nhà nứt toác, nền tách hẳn so với mặt đất, bờ kè sạt.

