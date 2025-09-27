Hiện trạng tuyến đường đầu tiên sắp có làn xe đạp ở TP.HCM

TP.HCM đang chuẩn bị triển khai thí điểm làn đường riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ (phường An Khánh), đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1.

Đây là tuyến đầu tiên được chọn làm thí điểm nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh, thân thiện với môi trường.

Dự án có vốn đầu tư khoảng 12,7- 14 tỷ đồng , lấy từ ngân sách duy tu đường bộ, dự kiến khởi công vào tháng 10 và hoàn thành cuối năm. Nếu đưa vào sử dụng, đây sẽ là tuyến xe đạp công cộng đầu tiên tại TP.HCM được tổ chức làn riêng.

Dù mới chỉ ở bước nghiên cứu và chuẩn bị, dự án nhận được nhiều sự quan tâm của người dân bởi đây là trục giao thông chính, thường xuyên có mật độ phương tiện lớn.

Theo kế hoạch, tuyến đường dành cho xe đạp dự kiến có chiều dài khoảng 5,8 km, chạy song song hai bên đại lộ Mai Chí Thọ sẽ được bố trí làn xe đạp rộng trung bình 2 m, riêng tại khu vực cầu sẽ thu hẹp còn 1,5 m.

Đường Mai Chí Thọ rộng 12 làn. Tuy nhiên sáng sớm và chiều tối, lượng xe đổ về hướng hầm sông Sài Gòn và các nút giao thường rất lớn, dễ xảy ra ùn ứ, người đi xe đạp chưa có làn riêng thường phải len lỏi giữa dòng xe máy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đại lộ Mai Chí Thọ được đưa vào sử dụng từ năm 2011 với chiều dài hơn 6 km, vốn đầu tư hơn 13.400 tỷ đồng .

Ngoài vai trò giao thông, Mai Chí Thọ là tuyến đường trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dọc tuyến Mai Chí Thọ hiện có nhiều trạm xe buýt bố trí ngay sát vỉa hè, khá thuận tiện cho việc đi lại của người dân. Khi làn đường xe đạp thí điểm được triển khai, các trạm này có thể trở thành điểm trung chuyển quan trọng, giúp kết nối linh hoạt giữa xe buýt và xe đạp công cộng.

Tuyến đường kết nối từ hầm sông Sài Gòn đến nút giao An Phú và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây được xem là trục giao thông quan trọng giúp giảm tải cho quốc lộ 1A, Xa lộ Hà Nội và còn mở rộng cửa ngõ kết nối TP.HCM với các tỉnh lân cận.

Hai bên vỉa hè đường Mai Chí Thọ được bố trí hệ thống cây xanh bóng mát, tạo thành những dải xanh liên tục dọc tuyến đường, góp phần giảm bụi, tiếng ồn và làm dịu nhiệt độ mặt đường, đồng thời mang lại cảnh quan thoáng mát cho khu đô thị.

