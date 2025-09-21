Giống nhiều thành phố ở châu Âu, TP.HCM có đèn vỉa hè cho người đi bộ

Người dân sau khi trải nghiệm hệ thống mới đều bày tỏ sự hài lòng. Nhiều ý kiến nhận định đèn âm vỉa hè giúp tín hiệu trở nên trực quan, dễ quan sát hơn, nhất là trong điều kiện đông xe hoặc tầm nhìn bị che khuất. Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, vẫn có lo ngại về độ bền của thiết bị khi phải chịu tác động trực tiếp từ thời tiết và lượng người qua lại lớn mỗi ngày.