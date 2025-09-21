Giống nhiều thành phố ở châu Âu, TP.HCM có đèn vỉa hè cho người đi bộ

|
Theo ghi nhận, chiều 19/9 tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi (Phường Sài Gòn), phần lớn người đi bộ sử dụng và tuân thủ tín hiệu từ hệ thống đèn âm vỉa hè.
|
Hệ thống đèn LED hai màu (xanh - đỏ) được lắp đặt âm dưới mặt vỉa hè và kết nối trực tiếp với đèn tín hiệu giao thông trên trụ. Mỗi khi tín hiệu dành cho phương tiện giao thông chuyển đỏ, đèn dưới vỉa hè bật xanh cho người đi bộ và sẽ đổi lại khi tín hiệu thay đổi.
|
Chỉ cần nhấn nút khi có nhu cầu băng qua, tín hiệu sẽ được truyền về hệ thống đèn giao thông, sau đó đèn cho phương tiện chuyển sang đỏ và đèn đi bộ bật xanh, cho phép người dân sang đường an toàn.
|
Điểm đáng chú ý là đèn được thiết kế để phát sáng rõ ràng cả vào ban ngày lẫn ban đêm, giúp người đi bộ dễ quan sát trong mọi điều kiện.
|
Hệ thống còn đặc biệt hữu ích đối với những người vừa đi bộ vừa sử dụng điện thoại, vì ánh sáng từ dưới chân sẽ nhắc nhở họ chú ý tín hiệu giao thông.
|
"Ở châu Âu, tôi đã thấy những hệ thống tương tự và tôi rất vui khi TP.HCM cũng áp dụng chúng. Điều này cho thấy thành phố thực sự quan tâm đến trải nghiệm của du khách quốc tế", Nuri, khách du lịch người Indonesia, chia sẻ.
|
Người dân sau khi trải nghiệm hệ thống mới đều bày tỏ sự hài lòng. Nhiều ý kiến nhận định đèn âm vỉa hè giúp tín hiệu trở nên trực quan, dễ quan sát hơn, nhất là trong điều kiện đông xe hoặc tầm nhìn bị che khuất. Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, vẫn có lo ngại về độ bền của thiết bị khi phải chịu tác động trực tiếp từ thời tiết và lượng người qua lại lớn mỗi ngày.
|
Hệ thống nút bấm xin qua đường và đèn âm vỉa hè bước đầu phát huy hiệu quả tích cực. Người đi bộ có thể chủ động hơn khi sang đường, không còn tình trạng băng qua một cách tùy tiện giữa dòng phương tiện đông đúc.
|
Việc lắp đặt hệ thống đèn bấm nút dành cho người đi bộ được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng sang đường tùy tiện, giảm nguy cơ tai nạn và hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh tại đô thị lớn nhất cả nước.
|
Ngoài giao lộ Pasteur - Lê Lợi, đèn âm vỉa hè cũng được lắp đặt trên đường Tôn Đức Thắng (Phường Sài Gòn). Tuy nhiên, ghi nhận cuối tuần qua, đèn khu vực này không hoạt động, khiến người đi bộ gặp khó khăn khi qua đường.
