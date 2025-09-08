Nhiều cửa ngõ TP.HCM 'kẹt cứng'

Từ sáng 8/9, lượng phương tiện lưu thông từ khu vực phía Tây vào trung tâm TP.HCM gia tăng đột biến. Trong ảnh: Người và phương tiện ken cứng trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn nút giao khu vực cầu Nguyễn Tri Phương).

Dòng phương tiện xếp hàng nhích từng chút trên cầu Nguyễn Tri Phương (hướng từ quận 8 cũ đi vào trung tâm thành phố).

Nhánh cầu chữ Y theo hướng từ phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) đi phường Chợ Quán (quận 5 cũ) ùn ứ vào giờ cao điểm sáng 8/9. Ảnh: Hữu Huy.

Người và phương tiện nhích từng chút qua cầu chữ Y.

Dòng xe nhích từng chút di chuyển qua cầu Nguyễn Văn Cừ theo hướng từ quận 8 (cũ) vào trung tâm thành phố.

Tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, khu vực nút giao Bình Triệu hướng lên cầu Bình Triệu 2 rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Nguyên nhân là cầu Bình Triệu 1 đang cấm ô tô để phục vụ thi công, toàn bộ ô tô phải dồn qua cầu Bình Triệu 2. Cùng lúc, lưu lượng phương tiện đổ vào trung tâm thành phố tăng đột biến trong buổi sáng đầu tuần khiến hàng nghìn phương tiện phải nhích từng chút. Ảnh: A.X.

Anh Nguyễn Minh Hoàng (ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) cho biết sáng đầu tuần, khi chạy xe đến khu vực nút giao cầu Bình Lợi thì đường dẫn lên cầu Bình Triệu 2 đã kẹt cứng. Lực lượng điều tiết hướng dẫn anh rẽ phải qua cầu Bình Lợi để đi về hướng sân bay Tân Sơn Nhất. Thế nhưng, vừa lên đến giữa cầu, phía trước đã ken đặc phương tiện, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. “Những ngày gần đây khi cầu Bình Triệu 1 sửa chữa thì khu vực này càng thêm ùn tắc. Chúng tôi mong việc thi công sớm hoàn thành để thoát cảnh kẹt xe kéo dài vào giờ cao điểm", anh Hoàng chia sẻ. Ảnh: A.X.

Những ngày gần đây, sau khi cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 (cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM) thi công và tạm ngưng cho xe ô tô lưu thông, khu vực này thường xuyên ùn tắc. Tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm còn lan sang khu vực nút giao Bình Triệu - quốc lộ 13 - đường Phạm Văn Đồng - cầu Bình Lợi. Ảnh: CTV.

