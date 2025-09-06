Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe đầu kéo đi sai làn còn vượt đèn đỏ ở TP.HCM

  • Thứ bảy, 6/9/2025 19:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiếc xe đầu kéo chạy rất nhanh ở làn xe máy, sau đó vượt đèn đỏ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường.

Theo hình ảnh từ camera hành trình trên ôtô ghi lại, khoảng 15h30 chiều cùng ngày, chiếc xe đầu kéo mang biển số 61H-045.96 lưu thông trên quốc lộ 13 ở làn dành cho xe máy.

Khi xe đi tới đoạn ngã ba giao với đường Hồ Văn Mên thì rẽ phải, bất chấp đang đèn đỏ. Đáng nói, dù tới nút giao, nhưng chiếc xe đầu kéo không giảm tốc độ, di chuyển rất nhanh.

Container vuot den do TP.HCM anh 1

Xe đầu kéo chạy vào làn xe máy và vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, lực lượng CSGT đã xử lý phạt nguội nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông bằng hình ảnh từ camera giám sát và người dân cung cấp.

Theo Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ 1/1, ôtô đi vào làn xe máy, hay còn gọi là đi sai làn đường, sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 đến 20 triệu đồng lỗi không chấp hành đèn tín hiệu giao thông và bị trừ ít nhất 4 điểm giấy phép lái xe.

Như vậy, đối với xe đầu kéo trong trường hợp kể trên, sẽ bị phạt trên 20 triệu đồng và trừ ít nhất 6 điểm.

