Một người chết, nghi do nổ pháo tự chế ở Hà Nội

Nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển khu xóm Đình, xã Phúc Thọ, thành phố (TP) Hà Nội đã gây cháy nhà dân. Hậu quả, khiến một người tử vong, hai người bị thương nghi do nổ pháo tự chế.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 5/1, nhiều người dân tại xóm Đình, thôn Triệu Xuyên 2 bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một ngôi nhà hai tầng trong khu dân cư. Ngay sau đó, lửa bùng phát dữ dội tại khu vực tầng hai của ngôi nhà.

Một nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an xã Phúc Thọ phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa và cứu nạn. Đến khoảng 16h30, đám cháy được khống chế. Diện tích bị ảnh hưởng ước khoảng hơn 10 m2.

Cảnh sát đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu. Một số nhân chứng cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ nổ, trong nhà có nhóm người đang cuốn pháo tự chế.

Khu vực xảy ra sự việc.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phúc Thọ xác nhận vụ việc và cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân sản xuất pháo hoa tự chế dẫn đến phát nổ, gây cháy.

Hiện các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.