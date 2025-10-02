Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chiều nay, TP.HCM đón mưa lớn

  • Thứ năm, 2/10/2025 15:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dưới tác động của nhiễu động trên cao, khu vực TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ khả năng đón mưa vừa, mưa to vào chiều nay.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện nay nhiễu động trên cao hình thành ngoài khơi Đông Nam bộ đang dịch chuyển về phía tây, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động yếu khiến khu vực TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận có khả năng xuất hiện mưa lớn.

Mua lon TP.HCM chieu nay anh 1

Trong những ngày cuối tuần đầu tháng 10, mưa ở TP.HCM tăng dần, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Trong vài ngày tới, rãnh áp thấp qua Trung Bộ tiếp tục hoạt động yếu. Từ 3 đến 6/10, dải hội tụ nhiệt đới khả năng hình thành trên Trung Bộ, nối với xoáy thuận nhiệt đới ở đông bắc Biển Đông (có thể mạnh lên thành bão số 11). Dự báo gió mùa Tây Nam tại Nam Bộ duy trì ở mức yếu.

Theo cơ quan khí tượng, 3-4 ngày đầu tháng 10, mưa ở Nam Bộ giảm, xuất hiện rải rác. Sau đó, mưa tăng dần, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người đi đường và sinh hoạt.

Riêng TP.HCM hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa gia tăng, xuất hiện rải rác. Nhiệt độ dao động 24–33 độ C. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hữu Huy/Tiền Phong

