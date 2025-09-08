Chủ cơ sở nha khoa bóp cổ, lấy gậy sắt tấn công khách ở TP.HCM
Chủ cơ sở nha khoa dùng gậy sắt dài khoảng 1,2-1,4 m đánh vào bụng và hông khách hàng, kéo nạn nhân từ ghế sofa xuống sàn và bóp cổ.
Mưa lớn kéo dài vào giờ tan tầm chiều 8/9 khiến nhiều tuyến đường TP.HCM gần như “nghẹt thở”. Xe cộ nối dài nhích từng chút, nhiều đoạn đường ngập úng, người đi đường bị ngã xe.
Chủ cơ sở nha khoa dùng gậy sắt dài khoảng 1,2-1,4 m đánh vào bụng và hông khách hàng, kéo nạn nhân từ ghế sofa xuống sàn và bóp cổ.
Sơn chặn đầu xe, chửi bới rồi dùng cùi chỏ liên tục tấn công vào đầu và mặt một người đi đường khiến anh này phải bỏ xe, chạy thoát thân.
Chiều muộn 7/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết Công an phường Khánh Hội (quận 4 cũ, TP.HCM) vừa nhanh chóng xác định được đối tượng đập phá kính xe tải, tấn công tài xế.
Trưa 6/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại công ty in ấn, bao bì rộng hàng trăm mét vuông trên đường Phạm Văn Sáng, xã Bà Điểm.
Chiếc xe đầu kéo chạy rất nhanh ở làn xe máy, sau đó vượt đèn đỏ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường.
Khi các phương tiện đang di chuyển xuống dốc cầu vượt đường Nguyễn Văn Linh, xe đầu kéo từ phía sau lao tới, tông liên tiếp vào 6 ôtô con.
Trong 8 tháng đầu năm 2025, cả nước đã xảy ra 201 vụ tai nạn đường sắt khiến 5 người chết và nhiều người bị thương, mới nhất là vụ ôtô tông gãy gác chắn tự động ở TP Hải Phòng.
Ngày 4/9, Công an TP.HCM đang xác minh, xử lý trường hợp ôtô bán tải vượt đèn đỏ, nháy đèn pha khi lưu thông trên đường, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.
Người đàn ông điều khiển xe máy trên đường, do không chú ý đã tông thẳng vào đuôi ô tô tải đang dừng. Vụ tai nạn khiến người này tử vong tại chỗ.
Mưa lớn trước thời điểm khai hỏa khiến nhiều người dân TP.HCM không thể chiêm ngưỡng trọn vẹn màn pháo hoa mừng Quốc khánh.