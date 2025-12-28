Ước mơ dang dở của cô giáo trẻ tử nạn trên chuyến xe đi thiện nguyện

Sau nhiều năm dạy học tại Hà Nội, cô giáo trẻ Trung Anh trở về quê với ước mơ mở trung tâm dạy tiền tiểu học, song chuyến xe định mệnh khiến dự định ấy mãi dang dở.

Sáng 28/12, căn nhà nhỏ ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh phủ kín khăn tang trắng. Không khí tang lễ nặng trĩu nỗi đau khi người thân, hàng xóm, đồng nghiệp lặng lẽ đến tiễn đưa cô giáo Phan Trung Anh (SN 1995) tử vong trong vụ lật xe khách trên đường đi thiện nguyện tại Lào Cai.

Từ sáng sớm, dòng người nối dài trong im lặng trước nhà Trung Anh. Những vòng hoa trắng xếp kín lối đi, trên đó là những dòng chữ tiễn biệt nghẹn ngào. Trong căn nhà nhỏ, mẹ nạn nhân nhiều lần khóc ngất, liên tục gọi tên con gái trong vô vọng.

Chứng kiến nỗi đau quặn thắt ấy, những người có mặt không ai cầm được nước mắt, mọi lời an ủi dường như đều trở nên bất lực trước mất mát quá đỗi đau xót của gia đình.

Cô giáo mầm non Trung Anh là một trong 9 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe tại Lào Cai.

Trong ký ức của đồng nghiệp, Phan Trung Anh là người sống trách nhiệm, hiền lành và giàu tình cảm. Sau nhiều năm công tác tại Hà Nội, chị mới chuyển về gần gia đình được khoảng nửa năm nay. Trung Anh là quản lý, đồng thời phụ trách đào tạo kỹ năng cho giáo viên mầm non, chị luôn tâm huyết với nghề và đặc biệt yêu trẻ nhỏ.

Không chỉ gắn bó với công việc chuyên môn, Trung Anh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đây là năm thứ hai chị đồng hành cùng đoàn trong những chuyến đi mang sách vở, đồ dùng học tập đến các điểm trường vùng cao.

Trước chuyến đi định mệnh, chị vẫn chia sẻ với đồng nghiệp về ước mơ mở một trung tâm dạy tiền tiểu học, nhưng vụ tai nạn khiến dự định ấy mãi mãi dang dở.

Người thân, đồng nghiệp chia sẻ nỗi mất mát quá lớn với mẹ của Trung Anh.

Ngồi lặng bên linh cữu người chị, em gái chị Trung Anh là Phan Phương Thảo (SN 2006) bó bột tay, trên đầu vẫn quấn băng do những chấn thương chưa kịp lành.

Thảo là một trong 9 nạn nhân may mắn sống sót sau vụ lật xe. Cô vừa trở về từ Bệnh viện Việt Đức nhưng vẫn nén đau lo hậu sự cho chị gái.

Suốt buổi tang lễ, Thảo gần như không rời linh cữu chị gái. Mỗi khi có người đến thắp hương, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu đáp lễ, đôi mắt đỏ hoe. Với Thảo, chuyến xe đi tình nguyện không chỉ cướp đi người chị thân yêu nhất mà còn để lại nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

“Hai chị em từ nhỏ đã rất gắn bó, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Suốt hai năm vừa rồi học tập ngoài Hà Nội, Thảo ở cùng chị gái. Giờ mất đi người chị thân thiết nhất, cháu nó đau lắm nhưng vẫn cố gắng gượng để lo tang lễ”, một người họ hàng nghẹn ngào.

Chia sẻ với phóng viên, anh họ của Trung Anh cho biết, trong mắt gia đình và họ hàng, cô là một người con hiếu thảo, một người chị có trách nhiệm, được làng xóm quý mến.

“Với cương vị một nhà giáo, Trung Anh luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc, được đồng nghiệp kính trọng. Nhiều năm sống xa nhà, làm việc tại Hà Nội, em ấy rất tự lập. Bố mẹ chỉ là lao động thuần túy, kinh tế không khá giả, khi em gái ra Hà Nội học đại học, chính Trung Anh là chỗ dựa để chăm sóc, bảo ban em”, người anh họ nói.

Con ngõ nhỏ phủ kín vòng hoa trắng, dòng người lặng lẽ ra vào tiễn đưa người ra đi trong vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Theo người thân, điều khiến gia đình đau xót và tiếc nuối nhất là chị Trung Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chưa lập gia đình, còn nhiều dự định dang dở.

“Hôm qua hay tin em gặp nạn, cả họ hàng đều bàng hoàng. Em ấy đi làm việc thiện, không ai nghĩ lại phải chịu số phận nghiệt ngã như vậy. Bố mẹ Trung Anh từ hôm qua đến giờ chịu cú sốc quá lớn, không thể ngồi vững, không biết đến bao giờ nỗi đau mới nguôi ngoai”, người anh họ nghẹn giọng.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 7h40 ngày 27/12, tài xế sinh 65 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) lái xe khách chở theo 18 người di chuyển từ Hà Nội đến điểm trường thôn Tả Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi (Lào Cai).

Khi đến Km35 Quốc lộ 32 nối Tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, xe khách có dấu hiệu mất phanh, lao ra khỏi đường và lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại chỗ, tài xế tử vong trong quá trình cấp cứu, 9 người khác bị thương. Chiếc xe hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.