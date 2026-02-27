Cà Mau, Đà Nẵng bất ngờ hứng mưa rất lớn

Chỉ từ 19h tối qua (26/2) đến 7h sáng nay (27/2), khu vực Phường 8 của Cà Mau ghi nhận lượng mưa tới 121mm, Phước Thành của Đà Nẵng mưa 98mm. Đây là lượng mưa trái mùa khá lớn.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 26/2, một rãnh thấp xích đạo từ phía Nam nâng trục lên đã đưa các khối mây dông ngoài biển vào khu vực đất liền Nam Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Trung Bộ nước ta.

Đà Nẵng đón mưa lớn trong đêm qua và sáng nay. Ảnh minh hoạ.

Theo ghi nhận, tình trạng mưa diện rộng đã xuất hiện ở khu vực này với lượng mưa phổ biến dưới 30 mm. Tuy nhiên, một số trạm đo ghi nhận lượng mưa trái mùa rất lớn như Phường 8 (Cà Mau) 121 mm, Cầu Số 2 (Cà Mau) 120 mm, Phước Thành (Đà Nẵng) 98 mm, Lương Nghĩa (Cần Thơ) 64 mm, Rạch Giá (An Giang) 53 mm. Đây là lượng mưa tính từ 19h tối 26/2 đến 7h sáng 27/2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, hoạt động của rãnh áp thấp tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực Nam Tây Nguyên, Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ trong ngày và đêm nay với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Từ ngày mai (28/2), khu vực này trở lại thời tiết ít mưa, ngày nắng.

Nam Bộ đang trải qua chuỗi ngày thời tiết nhiều biến động. Trong thời kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khu vực này trải qua nhiều ngày nắng nóng diện rộng với nền nhiệt khá cao, riêng tại Tây Ninh ngày 18/2 xuất hiện nắng nóng kỷ lục 37.2 độ trong tháng 2 ở khu vực này.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 3, khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục có thể xảy ra nắng nóng diện rộng, khu vực Tây Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ, xen giữa các đợt nắng nóng, Nam Bộ có khả năng đón các đợt mưa trái mùa.

Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh-Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ trong tháng 3 có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Trước đó trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khu vực này cũng xuất hiện tình trạng mưa rải rác.

Tại miền Bắc, từ 27/2 đến mùng 2/3 thời tiết khá thuận lợi khi trời ít mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Từ khoảng 3/3, khu vực này đón nồm ẩm trở lại với khả năng xảy ra mưa nhỏ kéo dài.