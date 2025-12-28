‘Đi chậm thôi bác tài ơi’ - lời kêu cuối vụ lật xe từ thiện

“Đi chậm thôi bác tài ơi” - câu nói cuối ám ảnh ký ức Phan Phương Thảo, người sống sót trong vụ lật xe cướp đi sinh mạng chị gái cô cùng 8 nạn nhân khác.

Sáng 28/12, Phan Phương Thảo (SN 2006) vội vã rời Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trở về nhà ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh để lo hậu sự cho chị gái Phan Trung Anh (SN 1995), nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc tại Lào Cai.

Dù tay còn bó bột, đầu quấn băng do những chấn thương chưa kịp hồi phục, Thảo vẫn túc trực bên linh cữu chị, không rời nửa bước.

Nhớ lại chuyến xe thiện nguyện cũng là lần cuối cùng được đồng hành cùng chị gái, Phan Phương Thảo không thể kìm nén nỗi đau khi kể về vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của người thân. Thảo cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, em ngồi ở khoảng giữa xe, gần cửa sổ, còn chị Trung Anh ngồi ở cuối xe.

Phan Phương Thảo lặng lẽ chịu tang chị gái sau vụ lật xe khách trên đường đi thiện nguyện.

“Em chỉ nhớ có một khúc cua xe đi rất nhanh, mọi người trong xe đều nói ‘đi chậm thôi bác tài ơi’. Sau khúc đó em không nhớ gì nữa. Theo lời những người chứng kiến, em bị văng ra ngoài xe khi tai nạn xảy ra. Khi mở mắt ra, em thấy mọi người đang sơ cứu cho mình", Thảo cho biết.

Trong lúc còn choáng váng, Thảo liên tục hỏi những người xung quanh chị Trung Anh ở đâu. “Mọi người không ai trả lời. Khi đó em biết chị em không còn nữa”, cô gái bật khóc.

Theo Thảo, ban đầu chỉ có Trung Anh đăng ký tham gia chuyến đi tình nguyện. Đến tối 26/12, ngay trước ngày xuất phát, chị gái gọi điện báo còn trống một chỗ trên xe, khi đó anh Quân (trưởng đoàn) rủ Thảo đi cùng.

“Em không nghĩ ngợi nhiều, về sửa soạn đồ đạc rồi đi luôn. Tối hôm đó, đoàn tập trung tại khu vực Đê La Thành (Hà Nội). Chị Trung Anh từ Bắc Ninh xuống Hà Nội, còn em đi từ phòng trọ đến điểm tập kết. Khoảng 23h, xe xuất phát, di chuyển xuyên đêm và đến Trạm Tấu vào khoảng 5h30 hôm sau để ăn sáng, nghỉ ngơi.

Đến hơn 7h, xe tiếp tục di chuyển khi các cô giáo tại điểm trường phụ xuống đón đoàn. Các cô giáo đi xe máy dẫn đường phía trước. Thời tiết lúc đó âm u, tầm nhìn bị hạn chế”, Thảo nhớ lại.

Một câu nói vẫn ám ảnh Thảo đến tận bây giờ là lời nhắc vang lên trên xe ngay trước khi tai nạn xảy ra: “Sắp đến rồi, còn khoảng 6km nữa thôi”. Không ai ngờ quãng đường ngắn ngủi ấy lại trở thành chặng cuối của chuyến đi.

Sau khi được sơ cứu ban đầu, Thảo được đưa đi cấp cứu. Khi hoàn toàn tỉnh táo, việc đầu tiên em làm là gọi điện báo cho bố mẹ. Ngay trong ngày, gia đình đã có mặt tại hiện trường để đưa thi thể chị Trung Anh về quê lo hậu sự, trong khi Thảo được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục điều trị các chấn thương.

Thảo được các bác sĩ chẩn đoán tình trạng sức khỏe, điều trị vết thương tại bệnh viện Việt Đức.

Đây là chuyến đi tình nguyện thứ hai của Thảo cùng đoàn, trong khi Trung Anh đã gắn bó với các hoạt động thiện nguyện suốt hai năm nay. Với Thảo, ký ức về chuyến xe định mệnh ấy đến nay vẫn còn đứt quãng, ám ảnh và đầy đau đớn, bởi đó không chỉ là một vụ tai nạn, mà còn là lần cuối cùng em được đi cùng người chị thân thiết nhất của mình.

Theo lời Thảo, chị gái cô - Phan Trung Anh là giáo viên mầm non, từng nhiều năm làm việc tại Hà Nội trước khi chuyển về Bắc Ninh công tác. Trong mắt gia đình và đồng nghiệp, Trung Anh là người sống trách nhiệm, hòa đồng, luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động thiện nguyện, đồng thời cũng là người chị mẫu mực.

"Em hiện là sinh viên năm hai Đại học Kiến Trúc, trước đây hai chị em sống cùng nhau ngoài Hà Nội. Nửa năm gần đây chị Trung Anh chuyển công tác về Bắc Ninh nên em sống một mình. Không được gần chị như trước nên khi nhận lời chuyến đi tình nguyện, em đồng ý ngay. Ai ngờ mọi chuyện thành ra thế này...", Thảo đỏ hoe mắt nhớ lại.

Như VTC News đưa tin, sáng 27/12, nhóm thiện nguyện Bếp Củi có 18 người đi ô tô khách do tài xế Đỗ Đăng T. (65 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển, từ Hà Nội lên điểm trường mầm non Tà Ghênh (ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) để nấu ăn và tặng quà cho học sinh.

Đến khoảng 7h45, khi xe đi đến khoảng Km34+800 đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) - cách điểm trường Tà Ghênh khoảng 3km thì xảy ra tai nạn.

Hậu quả, 9 người chết, 9 người bị thương, ô tô bị hư hỏng nặng.

Công an tỉnh Lào Cai cũng cho biết kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định ô tô khách trong quá trình di chuyển xuống dốc thì có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong thì xe lao nhanh do hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược.