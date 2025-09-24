Nữ tài xế cố thủ trong ôtô ở Bình Dương đã đến công an làm việc

Chiếc ôtô lưu thông vào làn đường ngược chiều, cản trở các phương tiện khác, song tài xế không di chuyển mà cố thủ trong xe, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Ôtô đi ngược chiều, không chịu nhường đường ở phường Bình Dương Ngày 23/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc ôtô chạy ngược chiều, chặn ngay trước đầu xe khác.

Chiều 23/9, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã làm việc và tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với bà N.T.N.N. (SN 1978, ngụ TP.HCM). Làm việc với cán bộ CSGT, bà N. thừa nhận mình là tài xế lái ôtô vi phạm luật giao thông đường bộ.

Nữ tài xế bị xử lý lỗi đi không đúng phần đường quy định tại điểm b, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Nữ tài xế làm việc với cán bộ CSGT.

Trước đó Tiền Phong đã phản ánh, ngày 22/9, ôtô mang biển số 61K-130.56 lưu thông trên đường ĐT.742. Khi xe đi tới đoạn thuộc phường Bình Dương, TP.HCM, dù tuyến đường có kẻ hai vạch vàng liền (cấm quay đầu, cấm vượt), ôtô vẫn cố tình đi vào làn ngược chiều.

Không những vậy, tài xế còn kiên quyết không lùi xe, gây cản trở cho hàng loạt phương tiện phía sau, bất chấp lời khuyên can của người tham gia giao thông.